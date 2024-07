Las vacaciones más lujosas: esto es lo que pagan los ricos por alquilar una villa en Menorca

Pocos lugares del mundo inspiran tanto como Menorca, y pocos tienen un mercado inmobiliario prime tan selecto, discreto y activo. En sus escasos 700 kilómetros de superficie, la llamada 'isla de la calma' cuenta con auténticas joyas inmobiliarias que elevan a la máxima potencia el concepto de lujo. Lujo sin estridencias ni ostentosidades que se fusiona con el inigualable entorno natural de la isla, y que han convertido a este territorio balear en referente nacional e internacional tanto para alquilar como para compra.

En el caso del alquiler, el mercado alcanza su punto álgido en agosto. Los visitantes más adinerados se hospedan en grandes y exclusivas villas con vistas al mar por las que pagan 15.000 euros semanales, aunque los precios pueden ser más altos dependiendo de las características de la propiedad. Por lo general, estas villas, situadas en las mejores ubicaciones, se arriendan por un periodo de tiempo de entre una y dos semanas, y principalmente entre junio y principios de septiembre. Después, el mercado entra en modo pausa.

Los inquilinos con presupuestos algo más reducidos (pero todavía muy por encima de la media) se alojan en villas de calidad media, de entre cuatro y cinco habitaciones y con vistas al mar por 6.000 euros en temporada estival; una cifra que se reduce a 2.000 euros por semana en temporada baja. En el caso de los chalets de entre tres y cuatro dormitorios sin vistas, cuesta aproximadamente 1.400 euros en invierno, pero 4.000 euros en pleno verano, según el último informe de Engel & Völkers Menorca.

"En 2023, el sector del alquiler vacacional fue sólido, registrando un ligero aumento en comparación con el año anterior. Menorca atrae a clientes de todo el mundo y la demanda sigue centrada en ubicaciones junto al mar y alquileres cerca de la playa", apunta el texto.

Británicos y franceses

¿Y de dónde proceden los ricos inquilinos? En su mayoría son parejas y familias de Reino Unido y Francia, aunque los clientes nacionales también tienen un peso destacado en en el mercado. A ellos se suman los alemanes y americanos, que en los últimos meses han mostrado un interés creciente por el alquiler en la isla. Además, también proceden de lugares tan lejanos como Hong Kong, Australia y Kuwait, algo que ha sido posible gracias a que las conexiones aéreas y por ferry de la isla ha mejorado más allá de los tradicionales meses de verano. De hecho, desde la inmobiliaria constatan que ahora, cada vez más clientes reservan alojamiento de alquiler en primavera y otoño, en línea con la ampliación de los planes de las aerolíneas.

De cara a los próximos meses, no se esperan grandes cambios en cuanto actividad y precios, que se mantendrán estables en la mayoría de zonas, aunque con aumentos en las propiedades excepcionales frente al mar, que son cada vez más escasas. Un elemento clave en el mercado vacacional es la moratoria del gobierno local sobre la concesión de nuevas licencias de alquiler vacacional, que continuará hasta 2026. Este factor, combinado con los potenciales rendimientos de los alquileres en los meses altos de verano, significa que las propiedades en venta con licencia "muy codiciadas". De hecho, una licencia de alquiler puede incrementar el precio del mercado hasta en un 15-20%.

Los españoles, los que más compran

En el segmento de compraventa, el volumen de las transacciones realizadas por la inmobiliaria alcanzó los 478 millones de euros en 2023, rubricándose 1.751 operaciones. La demanda se centró en inmuebles en primera línea y con vistas al mar, así como en apartamentos, casas adosadas y palacios históricos en las principales zonas residenciales de Mahón y Ciutadella. En cuanto al perfil del comprador, no ha cambiado desde hace muchos años, pero sí ha variado la nacionalidad, y actualmente los españoles son los principales compradores, con el 51% de cuota de mercado. La mayoría proceden de Madrid y Barcelona. Los franceses siguen siendo los principales compradores internacionales (16%), seguidos de los británicos (15%), que continúan como principal grupo de visitantes internacionales a la isla.

El año pasado, los compradores americanos, que acaban de entrar en el mercado, representaron el 8% de las ventas de la compañía, seguidos por los inversores suizos e italianos. El grueso de los inversores (más del 85%) fueron compradores que adquirían segundas viviendas de vacaciones en efectivo. En la mayoría de los casos eran parejas, muchos de ellos familias de edad entre 50 y 60 años.

Los motivos de comprar casa en Menorca están claros: quieren disfrutar de la isla, de la naturaleza y de su autenticidad, lejos del bullicio de su vida estresada. "No viven aquí todo el año, es más para estancias en épocas distintas, la mayor parte en verano. Pero no se suelen mudar de forma permanente a Menorca", explica Gary Hobson, director gerente de Engel & Völkers Menorca, quien añade un factor clave a la hora de gestionar la compra de un inmueble en la isla: el permiso de alquiler vacacional de la propiedad. Los compradores disfrutan de la casa cuando desean, y en las épocas que no estén en la isla, garantizan los ingresos. Todos son compradores presenciales han venido a Menorca a ver la casa previamente, familias que han contactado a través de web", concluye.

En el capítulo de precios, el valor medio de los inmuebles comercializados por la empresa fue de 914.000 euros, lo que suponen un incremento del 7,5% respecto a la media del año anterior de 850.000 euros. En general, el mercado inmobiliario de la isla sigue siendo uno de los más estables de la región y mantiene un desarrollo gradual acorde con el ritmo general de la isla. Las zonas más caras para comprar casa son Ferreries y Alaior, con precios que en el entorno de 1,5 millones de euros. Por el contrario, la más económica y la única que no alcanza el millón de euros es Es Castell. De un año a otro, los precios subieron con especial intensidad en Sant Lluís (11,7%) y en Migjorn Gran (7,5%), y sólo se redujeron en Alarior (-13,2%) y Mercadal (-4,6%).