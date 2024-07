Las familias con hijos tendrán prioridad para obtener una vivienda de alquiler asequible en el Plan Vive de Ayuso

La Comunidad de Madrid dará prioridad a las familias con hijos en la adjudicación de las viviendas del Plan Vive, que tiene el objetivo de poner en el mercado 8.500 nuevos inmuebles destinados al alquiler asequible durante esta legislatura. Así lo ha confirmado Isabel Díaz Ayuso durante su visita a una promoción de 209 viviendas de esta iniciativa en Tres Cantos.

La presidenta regional ha explicado que los requisitos para ser adjudicatario de un inmueble del Plan Vive es tener la nacionalidad española o la residencia legal en España, destinar la vivienda a domicilio habitual y no contar con otra propiedad.

Sumado a lo anterior, también se está dando prioridad a aquellas personas empadronadas o que trabajan en los respectivos municipios madrileños beneficiarios del plan durante al menos tres años. Una prioridad a la que ahora se va a añadir la de las familias con hijos.

En este sentido, Ayuso ha destacado que "en las siguientes convocatorias del programa joven, el número de hijos va a ser también una prioridad porque lo que estamos intentando es que los jóvenes se animen antes a tener familia y aquellas que lo hacen tengan una ayuda por parte de la Administración".

"La medida no está pensada para vivienda social, si no que en este caso va dirigida a la clase media, jóvenes madrileños que no consiguen independizarse por los elevados precios de compra y alquiler" ha señalado la presidenta.

Un plan único en el mercado

En palabras de la líder madrileña, éste es un "plan novedoso, único en el mercado, pionero, que es fruto de la colaboración público-privada" y que está movilizando una inversión privada en vivienda por valor de 1.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Se trata, según Ayuso, de un formato por el que se han interesado otras administraciones públicas españolas de países como Portugal, México o Argentina.

"Estamos construyendo 8.500 viviendas en un momento muy difícil en el que España está experimentando un importante crecimiento poblacional a la par que faltan viviendas y esto lo que está haciendo es encarecer enormemente los precios", ha incidido Díaz Ayuso, que se ha referido además al impacto de la inflación, el coste de los materiales y a "las subidas masivas de impuestos".

Así es la promoción de Tres Cantos

Las viviendas visitadas por Ayuso este martes se ubican en una urbanización cerrada en la calle Letonia de Tres Cantos y cuentan con garaje, trastero, zonas comunes ajardinadas, piscina, espacios de coworking y áreas deportivas.

Promoción de viviendas de Tres Cantos. Foto: Comunidad de Madrid.

Las 209 casas, que comenzarán a entregarse la próxima semana, se distribuyen en 45 hogares de un dormitorio, 140 de dos, 24 de tres, y nueve están adaptados a personas con movilidad reducida. Además, según ha explicado Ayuso, son eficientemente energéticos gracias a la instalación de aerotermia centralizada, paneles fotovoltaicos y led, lo que va a permitir ahorrar a las familias adjudicatarias hasta un 30% en sus facturas.

Otra de la novedad que incluyen es que los nuevos inquilinos podrán conocer el consumo en tiempo real de agua, electricidad y climatización de sus casas mediante una aplicación. Estos avances, a los que hay que sumar la mejora del aislamiento acústico, han sido posibles por la utilización del método de construcción industrializada, con el que se reducen los plazos de edificación y se abaratan los costes.

Promoción de viviendas de Tres Cantos. Foto: Comunidad de Madrid.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ya ha entregado un total de 274 viviendas de alquiler asequible en Alcorcón, a las que se sumarán próximamente 2.506, que actualmente se encuentran en fase de comercialización.

Estas se sitúan en San Sebastián de los Reyes (488), Alcalá de Henares (300), Getafe (492), Torrejón de Ardoz (137) y otras 548 en Alcorcón. Además, esta misma semana se ha abierto el plazo de adjudicación de 332 viviendas del Plan Vive en Valdebebas.