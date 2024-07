Se dispara la demanda internacional en el residencial más caro de España con el metro cuadrado por encima de 30.000 euros

Las calles de Puente Romano (Marbella) recuerdan al típico pueblo blanco andaluz, de callejones empedrados y casas encaladas. De hecho el arquitecto que lo diseñó, Melvin Villarroel, se inspiró en los pequeños municipios que dan vida a las montañas que rodean la Costa del Sol. Un residencial que actualmente acoge el hotel del mismo nombre (considerado el mejor resort de España) y una prestigiosa urbanización dividida en varias comunidades, donde el precio por metro cuadrado supera los 30.000 euros.

Con un precio muy por encima de la media de Marbella (4.703 €/m2) y del conjunto de la provincia de Málaga (3.226 €/m2), que ya superan con creces las cifras regionales y nacionales, Puente Romano se ha convertido en el residencial con los apartamentos de lujo más caros de España.

A pesar de estos precios y según datos de Pure Living Properties, agencia inmobiliaria de lujo exerta en Puente Romano, la demanda internacional ha aumentado considerablemente y las ventas en este enclave se han incrementado más de un 20% durante la primera mitad del año.

"Puente Romano es un lugar único en el mundo, ofrece los máximos niveles de lujo y excelencia en el corazón de un típico pueblo blanco andaluz. Todo eso a orillas del mediterráneo en plena milla de oro y con una oferta gastronómica que aúna las mejores referencias nacionales e internacionales", ha explicado Javier Nieto, CEO de la compañía.

La oferta de propiedades que Pure Living Properties tiene en venta actualmente en Puente Romano cuenta con más de 30 viviendas en las distintas zonas de este resort y alberga desde áticos dúplex con vistas frontales al mar, villas, apartamentos o incluso una plaza de garaje, cuyo precio supera los 95.000€ para un espacio de 12,50 m2.

Un ático por 22 millones de euros

La vivienda más cara de la zona es el Ático One, una fusión de dos propiedades que da como resultado un ático dúplex de 454 m² con 211 m² de terraza, que cuenta con seis habitaciones, seis baños, gimnasio, varias terrazas y una piscina con vistas al mar y cuyo precio asciende a 22 millones de euros.

"El precio del Ático One no es desorbitado, ya que son dos propiedades unidas y encontrar dos áticos para unir no es tarea fácil, tener más de 22 metros de fachada frente al mar en Puente Romano es un verdadero lujo. Además, hay que tener en cuenta que el precio de un ático con vista frontales al mar ya supera los 10 millones de euros", destaca el experto en mercado inmobiliario premium.

Una villa de 548 m² con cuatro dormitorios, cuatro baños, piscina privada y jacuzzi por 10.995.000 €, un ático en primera línea de playa con vistas frontales al mar, cuatro habitaciones, cuatro baños y piscina en la terraza con una superficie total de 211 m² y 101 m² en el exterior por 10.900.000 €, un ático de tres habitaciones y cuatro baños con vistas a las prestigiosas canchas de tenis de Puente Romano por 7.200.000 o un apartamento de 66 m² con una habitación y un baño por 2.175.000 € son algunas de las propiedades que Pure Living Properties tiene en venta en este codiciado residencial a orillas del mediterráneo.

"Para los inversores internacionales Puente Romano es una apuesta segura, tenemos algún cliente que ha comprado hasta cinco propiedades aquí, porque confía en nosotros, en la trayectoria y el conocimiento del mercado de nuestro equipo y porque sabe que le ayudaremos a rentabilizar esa inversión en poco tiempo", explica el CEO de Pure Living Properties, compañía que atesora más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario más selecto de Marbella.

Pero, ¿Quién compa estos apartamentos?, Pues según han explicado desde la compañía, casi el 100% de los compradores que invierten en Puente Romano son extranjeros, la mayoría de ellos irlandeses, ingleses, suecos y belgas. Además, en los últimos años están creciendo también otros mercados como Emiratos Árabes, Arabia Saudí y EEUU.

Las viviendas más demandadas en la zona son los áticos dúplex en primera línea de playa y con vistas panorámicas al mediterráneo, los apartamentos de dos y tres dormitorios o incluso los estudios de menor tamaño, pero dentro del hotel.

"Algunos clientes compran un apartamento, lo reforman por completo y lo ponen de nuevo en venta, obteniendo una alta rentabilidad de su inversión", explica el CEO de Pure Living Properties, agencia de referencia en Puente Romano.

En el caso del alquiler de larga temporada los precios en Puente Romano rondan los 10.000€ al mes para un apartamento de tres habitaciones, aunque pueden incluso superar los 15.000€ si la propiedad tiene vistas al mar. En cuanto al alquiler vacacional o de corta estancia los precios parten desde los 1.000€ por noche y pueden superar incluso los 2.500€ en apartamentos con vistas o villas privadas.