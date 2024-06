El sector inmobiliario apuesta por el BIM en obra y no se queda solo en diseño

El sector inmobiliario ya ha interiorizado el uso de la herramienta BIM (Building Information Modeling) en la fase de diseño de un proyecto. BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Sin embargo, el uso de esta metodología en obra es el gran olvidado ahora mismo en el sector.

Un grupo de trabajo del Clúster y de la plataforma tecnológica de la edificación trabaja para reivindicar el uso de BIM durante la ejecución de una obra. "Muchos estudios de arquitectura ya no conciben trabajar de otra forma que no sea con la metodología BIM y eso ya lo tenemos claro en la fase de diseño, porque proporciona una información muy valiosa y en mi opinión ha de ser aprovechada en fases muy tempranas. Por ejemplo, en un estudio cuando estás analizando un solar es cuando tienes que generar esa volumetría y encajarla en ese solar así como las distribuciones y necesitas datos e información para verificar que estás cumpliendo con la normativa y con los requisitos que a su vez el cliente te está pidiendo y esto lo puedes obtener de una manera muchísimo más automática con BIM que con la opción tradicional y así mismo el haberlo generado en 3D facilita muchísimo la comprensión y el entendimiento del proyecto así como la visualización hacia el receptor que va a ser el cliente", explica Mª Eugenia López, BIM Manager en Ingennus.

¿Por qué es importante que se continúe la ejecución de BIM en obra y que no se quede solo en la parte de diseño? "Necesitamos que no solo se piensen en BIM para hacer planos o adaptar proyectos sino que tengamos un modelo BIM que nos permita también construir de forma casi automática que tenga mucha información que esté muy coordinado y que sea un producto definitivo que nos sirva para una construcción precisa porque eso nos va a permitir ahorrar plazos y ahorrar costes indirectos generados por falta de definición del proyecto, que al final repercute directamente en el cliente, porque de lo que se trata es de facilitar el acceso a la vivienda", afirma José Valverde, BIM Manager de la Corporación Vía Ágroa.

Según Aitor Otero, responsable del departamento BIM de Arpada, no se está dando un impacto muy grande en cuanto al uso de modelo BIM en las obras. "Nosotros, haciendo una estimación a nivel de lo que conocemos hemos llegado a deducir que en torno a un 80% de los modelos BIM que llegan a la fase de ejecución de obra, no se utilizan o no se usan de forma directa. Habría que matizar cuando una constructora quiere utilizar un modelo BIM porque tiene varias vías. Una de ellas es adaptar el modelo a sus necesidades, otra es remodelar, que sería más más duro porque hay que empezar de cero otra vez y otra, sería no utilizarlo. Por tanto, pensamos que tenemos mucho margen de mejora. El 20% está mucho más enfocado a proyectos dedicados a la industrialización que ahí sí que parece que tiene mucho más sentido y parece que ya lo tenemos más interiorizado el uso de modelo BIM en fase de ejecución, pero en el resto de proyectos que son un poquito más tradicionales parece que todavía no acaba de enganchar".

Hay un problema de implantación de la propia tecnología en el sector y muchas veces tenemos que adaptarnos a los ritmos que llevan los proyectos y se da menos importancia a la tecnología de la que realmente tiene y parece que es el último hito que hay que alcanzar el del modelo BIM y al final hay que entender el modelo BIM como un medio para obtener un fin y un medio que te va a facilitar ese trabajo y no cumplir porque te obligan sino entender que te aporta mucho más valor del que a priori crees, por lo que es necesario implantar BIM desde el primer momento, apunta Fernando Iglesias, BIM Manager Kronos Real Estate Group.

José Valverde asegura que "necesitamos proyectar y hacer un proyecto con un modelo BIM. Ahora hasta aquí llegamos y no pensamos que eso sirva para construir, pero si cambiamos esa mentalidad, que creo que es lo que más nos cuesta, y entendemos que el proyecto no termina solo cuando entrego los planos en el Ayuntamiento, sino cuando ejecuto en fase de obra será cuando daremos ese cambio y ya estaremos desarrollando modelos BIM que no solo sirvan para hacer planos sino que también sirvan para construir que es un poco el handicap que ahora la tenemos".

A este respecto, María Eugenia López explica que "BIM es una metodología y no queremos que se queden con que es un software porque no es así, parece que desde los equipos de diseño tenemos ya ese chip puesto en la cabeza de trabajar con esta metodología y desarrollar buenos proyectos porque así se puede hacer y de repente llega el momento y la fase de obra se separa y se quedan esos modelos en un baúl sin usarse, y esto no puede ser. Lo que se tendría que hacer es que ese contenedor de información vaya pasando desde los distintos agentes durante todo su ciclo de vida para que cada uno pueda alimentarlo".

La colaboración es fundamental

"Nosotros en Arpada nos apoyamos en proyectos colaborativos. Cuando el cliente ya tiene cierta confianza con la constructora y es capaz de comenzar a trabajar conjuntamente con ellos desde un punto bastante inicial ahí es donde vemos que sí que tenemos capacidad de impacto porque vamos a hablar con todos los agentes y vamos a poner las cartas sobre la mesa y cada uno dice sus necesidades para incluirlas en el proyecto porque si no al final haremos un retrabajo y eso a nadie nos gusta. Los tiempos son muy limitados y de esta forma evitamos desviaciones en tiempo y coste", apunta Aitor Otero.

Fernando Iglesias concluye que es importante estandarizar, "hay que integrar este tipo de metodología BIM para fase de diseño y luego para fase de obra ya que optimiza mucho el control y en esa colaboración evidentemente tenemos que actuar todos".