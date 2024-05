Los empresarios de la vivienda de alta calidad alzan la voz para mejorar la seguridad en la Costa del Sol

La Costa del Sol sigue viviendo en su propia burbuja, mientras que la venta de viviendas ha vuelto a caer (un 19,3% a nivel nacional y un 27,8% en la propia provincia de Málaga en marzo) en las zonas más codiciadas del triángulo de oro que forman Estepona, Marbella y Benahavís la demanda de villas de lujo nueva construcción terminadas supera a la oferta existente.

La seguridad jurídica, los precios asequibles y la buena climatología con más de 300 días de sol al año son los tres atractivos principales para las grandes fortunas internacionales que deciden invertir en el mercado de la vivienda de alta calidad en la Costa del Sol.

Sin embargo, según los empresarios de la vivienda de alta calidad agrupados en la asociación DOM3, la Costa del Sol se enfrenta a tres grandes retos que son la seguridad ciudadana, la mejora de las infraestructuras y el abastecimiento de agua, y que podrían lastrar el ritmo del principal motor económico de la comarca si no se toman medidas.

Implicación de las administraciones

Estas han sido algunas de las conclusiones de la asociación DOM3 de en su última mesa redonda, un debate moderado por el presidente, Charly Simon, en el que Manuel Burgos de MB arquitectos, José Luis Rodríguez de Ros Legal, Ness Yammine de Aalto Exclusive Design y Jesús Sánchez de Jamena Construcciones analizaron la situación del sector con previsiones muy optimistas y reivindicaron la implicación de las administraciones para hacer frente a los tres grandes retos.

"Los tres ayuntamientos deben ponerse de acuerdo y aunar fuerzas para exigir mejoras a las administraciones competentes", apuntaba Rodríguez, haciendo hincapié en la alta recaudación que genera este sector en las arcas públicas con pagos de IBI y licencias de obra.

Seguridad ciudadana

La Costa del Sol es un destino residencial conocido a nivel internacional, el año pasado recibió más de 14 millones de visitantes, sin embargo, problemas como la sequía, el colapso del tráfico especialmente en temporada alta o el aumento de noticias relacionadas con la inseguridad ciudadana podrían lastrar esta cifra si no se toman las medidas necesarias. Un asunto que desde DOM3 tratan de evitar reivindicando "proactividad" a las administraciones públicas.

"Marbella ofrece más de 300 días de sol al año, es un lugar único en el mundo, pero sin embargo los crímenes y los robos han aumentado en los últimos cinco años y hay que actuar ya. Con la sequía han esperado hasta que ya no quedaba agua, es hora de que las autoridades sean proactivas", subrayaba Yammine.

Según destacaron los empresarios, muchos clientes del mercado de la vivienda de alta calidad están apostando por invertir en residenciales cerrados con servicios privados para suplir las carencias en infraestructuras públicas. "Las promociones con viales propios, seguridad privada y servicios exclusivos para propietarios están teniendo mucho auge", aseguraba Burgos.

Falta de mano de obra

En lo que se refiere a las previsiones de crecimiento, DOM3 estima que el sector seguirá incrementando sus cifras al mismo ritmo durante los próximos meses, pero se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes como la falta de profesionales y la ausencia de stock de vivienda nueva terminada en algunas zonas concretas como La Zagaleta, donde actualmente la demanda es mayor que la oferta.

"No hay recursos humanos, tenemos carencias de equipos técnicos, el personal no encuentra viviendas a precios asequibles, no tiene donde vivir y eso es otro problema que debemos tener en cuenta", advertía el director de Jamena Construcciones.