Tensión en el desalojo de okupas del piso de una anciana de 87 años en Lavapiés: vecinas recuperan las cenizas del marido de la propietaria

Una pareja okupa entró en el piso de una mujer de 87 años en el barrio de Lavapiés, mientras esta se encontraba de viaje en Canadá. La okupación hizo que las propias vecinas ayuden al desalojo de la pareja que amenazaba con tirar lo que serían las cenizas del marido de la propietaria.

Al no tratarse de una okupación, la Policía Nacional procedió a su detención por allanamiento de morada. En un intento de hacer justicia, se sumó la ayuda de vecinas del edificio, quienes fueron la que dieron el aviso a las autoridades y también impidieron que la pareja arrojase los restos del marido de la mujer afectada.

La vivienda, ubicada en el barrio de Lavapiés, en el distrito Centro, pertenece a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid). En ella, residía una mujer mayor que se encontraba de viaje en Toronto, Canadá, visitando a su hija.

Según han informado fuentes de la EMVS, y recoge Europa Press, la vivienda okupada en Lavapiés es de su propiedad y los servicios técnicos de la empresa municipal han procedido a tomar posesión de la vivienda tras la actuación policial.

La EMVS de Madrid tuvo conocimiento ayer de los hechos y envió "inmediatamente una inspección a la vivienda para verificar que se encontraba okupada". Ante la ausencia de la inquilina, desde EMVS Madrid se procedió a denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

El plan para entrar en la vivienda

Según declaró la pareja a Telemadrid, se dieron cuenta que "el buzón del piso estaba lleno de cartas y tenía fuera las bombonas de butano", lo que daba atisbos de que en la casa no había nadie. Al llamar a la puerta y "no recibir repuesta durante un mes", además, de enterarse que la mujer estaba de viaje, decidieron entrar.

"No tenemos donde vivir. Estamos buscando alojamiento temporal hasta que yo encuentre trabajo. Estoy de okupa porque con dos hijos y sola mi sueldo no da para más", argumentó la pareja al medio quien, además, explicó que no habian contactado con ninguna mafia para hacer la okupación.

Con el desalojo, las vecinas que ayudaron en el procedimiento señalaron que la pareja habría extraído cosas de valor desde la casa.