"Poner tope al precio de los alquileres es una medida vieja que siempre ha fracasado"

Castilla y León acude como Región Innovadora Europea a Rebuild, el gran referente en edificación, un espacio en el que quiere mostrarse como "escaparate" para otras Comunidades.

¿Que supone estar en Rebuild?

Es una gran oportunidad porque nos va a permitir dar a conocer el trabajo que veníamos realizando desde la Junta y todo el sector pero sobre todo nos va a ayudar a traer más inversión porque durante estros tres días vamos ser protagonistas con dos ponencias y un stand. Vamos a poder explicar todo lo que estamos haciendo y que hace que seamos escaparate para otras Comunidades Autónomas.

¿Por qué se ha elegido a Castilla y León como Región Europea Innovadora?

Los pilares de este reconocimiento tienen que ver con lo que estamos haciendo en vivienda y rehabilitación, en redes de calor y en la elaboración del Plan Sectorial del Hábitat, que es estratégico.

¿Qué actuaciones están haciendo para facilitar el acceso a la vivienda?

Tenemos el programa Tuya, que incluye una reducción del 20% del precio de adquisición de VPO para todos los menores de 36 años en el medio rural. Prevemos hacer 500 viviendas con una inversión de 72 millones de aquí al final de legislatura. Está siendo un éxito rotundo. Tenemos también una línea de avales del 17,5% para vivienda libre de manera que en una vivienda de 240.000 euros solo tengan que dar 6.000 de entrada. Llevamos 317 hipotecas formalizadas y queremos llegar a las 1.600. Como tercer pilar, queremos incrementar el parque público de alquiler y venta de vivienda de protección con la construcción de 1.000 viviendas colaborativas en modalidad de cohousing para que estén listas en 2026. Es alto totalmente pionero a nivel nacional. Además rehabilitamos vivienda en el medio rural a través del programa Rehabitare y las podemos en alquiler social. Hemos actuado en 400 viviendas y prevemos 250 más.

¿Y en ayudas directas al alquiler?

Los jóvenes con menores ingresos pueden acceder a ayudas del 60% del alquiler, una cifra que se eleva al 75% si son del medio rural. Para el resto de familias es del 50%. El año pasado beneficiaron a 14.000 familias y destinamos 30 millones de euros. Somos la única Comunidad Autónoma no foral que abona las ayuda a todos los que la piden y cumplen las condiciones porque ampliamos el crédito presupuestario. Ya se han beneficiado más de 24.000 familias. En total, en el Programa Tuya estamos hablando de 2.000 viviendas con una inversión de 200 millones y si incluimos las ayudas son 560 millones de euros hasta 2026 que beneficiarán a más de 20.000 jóvenes.

Cataluña ha puesto en marcha el tope del alquiler ¿Castilla y León se mantiene en que no lo va a aplicar?

No vamos a declarar zonas tensionadas porque vamos a aplicar ningún tope porque entendemos que los problemas del acceso a las viviendas no se lo podemos trasladar a los propietarios sino que lo tenemos que asumir las administraciones. Nosotros ya damos ayudas al alquiler de forma excepcional que no dan otras Comunidades, tanto en zonas tensionadas como no tensionadas. El tope al alquiler es una medida vieja y en todas las ciudades en las que se ha puesto en marcha no ha funcionado porque los precios han acabado subiendo. La realidad es que no sirve para resolver el problema y en todo caso si el propietario tiene que asumir esa carga, habrá que compensárselo, no se le puede imponer.

¿Qué están haciendo para mitigar el problema de falta de mano de obra en la edificación?

Primero queremos cambiar la imagen tan denostada que hay porque se sigue pensando que se va con un carretillo y no es así porque se ha invertido mucho en innovación. La Junta está trabajando con el cluster AEICE en el programa Habitable, pionero en España, que pretende responder a las necesidades de capacitación del sector en Formación Profesional. Queremos atacar a la base que es la formación.

¿Qué posibilidades ofrece la construcción industrializada?

Es la vía de futuro más clara del sector. Todas las grandes promotoras y constructoras ya están trabajando en construcción industrializada y Rebuild será un escaparate de ello. Es primordial para mejorar el atractivo del sector, las condiciones de trabajo, optimizar procesos, favorecer la innovación y mejorar la competitividad de las empresas.

Hablaba antes de que uno de las razones del reconocimiento de Región Innovadora Europea son el impulso las redes de calor. ¿En que se concretan?

Somos la comunidad líder en potencia instalada en España y la segunda en números de redes. Es una medida ideal para ayudar a todas las familias a ahorrar en la factura energética.

¿La construcción fue uno de los motores en 2023 de la economía de Castilla y León ¿Cómo esperan que se comporte este año?

Creemos que seguirá la misma tendencia y el sector del Hábitat va a seguir siendo tractor en Castilla y León con unas previsiones de licitación de obra pública ascendente y sobre todo el inicio de las obras de rehabilitación aprobadas va a generar un volumen de actividad exponencial.

¿Como les va a afectar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado?

Nos afecta mucho porque los PGE reflejan las cuantías que recibimos las Comunidades Autónomas de los fondos europeos y no sabemos si esto lo va a condicionar o no. Esperamos que en breve nos digan algo.

Hace unos días el cluster del Hábita AEICE aseguraba que había un déficit en rehabilitación energética de edificios?

No creo que la palabra sea déficit sino al revés. Hay un incremento desde los últimos 10 por las exigencias de lucha contra el cambio climático y las imposiciones de directivas europeas. La rehabilitación energética está en el centro de atención de este sector. En Castilla y León hemos rehabilitado energéticamente más de 13.5000 hogares, además de las ayudas que damos en materia de accesibilidad, que son otros 28 millones. A eso hay que añadir que tenemos en circulación 160 millones en distintas líneas de mejora de eficiencia energética para particulares. El ritmo de rehabilitación yo creo que es importante. Otra cosa es que no sepamos qué va a pasar con las ayudas más allá de 2026, que es lo que está en el centro del debate. Estamos en conversaciones con el Ministerio para que los ciudadanos tengan seguridad porque están muy concienciados por razones medioambientales pero sobre todo por la reducción de la factura energética. Queremos darles esa seguridad.