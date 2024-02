La Costa Blanca se posiciona a la vanguardia del desarrollo residencial sostenible gracias a Marjal

El Grupo Marjal ha recibido el prestigioso premio internacional por su proyecto de desarrollo residencial sostenible en la Costa Blanca, específicamente por su división residencial Premium, Somium. Este reconocimiento, otorgado en los International Property Awards, destaca el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la innovación en la construcción.

En la misma categoría competían algunos de los mejores proyectos del mundo, entre los que se encontraban The Sustainable City de SEE Holding en Arabia y Six Senses Residences The Forestias de Magnolia Quality Development Corporation Limited en Asia Pacífico. Los aspectos evaluados en esta categoría reconocen el inteligente equilibrio logrado entre los aspectos tradicionales del sector, como el diseño, confort y calidad de fabricación, conjugados con el cuidado y la integración en el entorno, así como la excelencia en la adopción tecnológica e innovadora de los criterios de sostenibilidad utilizados.

La promotora inmobiliaria Somium Premium Properties de Grupo Marjal acudió a la ceremonia de entrega de los International Property Awards.

Well-Living by Somium

El proyecto "Well-Living by Somium" se ha destacado por su enfoque en la sostenibilidad, la eficiencia energética y el diseño bioclimático en las exclusivas villas ubicadas en Las Colinas Golf & Country Club. Estas viviendas no solo cumplen con altos estándares de eficiencia energética, sino que también incorporan tecnologías innovadoras como la geotermia, placas solares y domótica para minimizar su impacto ambiental.

De hecho, es un lugar donde la elegancia y la naturaleza convergen en perfecta armonía. Aquí, en la deslumbrante Costa Blanca, se encuentran hogares que trascienden la imaginación. Estas residencias son mucho más que meros edificios; son testigos del arte de la fusión entre lo sublime y lo práctico. Cada rincón está impregnado de un encanto único, cuidadosamente diseñado para fusionarse con el entorno circundante. Es como si la arquitectura y la naturaleza hubieran entrelazado sus manos en un baile eterno.

Pero la belleza va más allá de la superficie. Detrás de cada detalle, detrás de cada innovación, se encuentra un compromiso indeleble con el mañana. La tecnología futurista se une al compromiso con la sostenibilidad, creando un oasis donde el lujo coexiste en armonía con el respeto por nuestro planeta.

'Pebbles', una villa de lujo y sostenible

Villa Calacatta

En el epicentro del concepto Well Living emerge Villa Calacatta, una obra maestra que encarna el equilibrio total entre el lujo contemporáneo y la responsabilidad ambiental. Concebida bajo una metodología diseñada desde la marca, esta residencia no solo redefine el concepto de hogar, sino que también establece un nuevo estándar en bienestar y sostenibilidad.

Esta villa es parte de un programa de construcción visionario que busca fusionar la excelencia arquitectónica con la integración armónica en el entorno natural. Creada por el destacado equipo de Cor Asociados, liderado por los renombrados arquitectos Jesús Olivares y Miguel Ródenas, esta villa es la primera de tres unidades que prometen elevar el arte de vivir al más alto nivel.

Con una distribución meticulosamente diseñada, Villa Calacatta abarca 328 metros cuadrados de confort sostenible. Sus tres dormitorios y tres baños ofrecen un espacio amplio y acogedor, mientras que sus 244 metros cuadrados de terraza invitan a disfrutar del aire libre en un entorno de serenidad y belleza natural. Además, un sótano de 148 metros cuadrados proporciona espacio de aparcamiento para dos vehículos, garantizando comodidad y funcionalidad para sus privilegiados residentes.

Pero lo más impresionante de esta propiedad es su compromiso con la innovación ambiental. Equipada con las tecnologías más avanzadas en geotermia y energía solar, esta residencia aprovecha de manera inteligente los recursos naturales para lograr un confort excepcional sin comprometer el medio ambiente. Su diseño bioarquitectónico, que incorpora soluciones de ventilación cruzada, garantiza un ambiente interior saludable y energéticamente eficiente en todo momento.

Certificaciones 'top'

El compromiso de Somium Premium Properties con la sostenibilidad se refleja en su adopción de certificaciones como GBCe, Green Building Council Bureau y Valoriza de Eco Circular, garantizando procesos de edificación sostenible y gestión circular de residuos. El reconocimiento internacional subraya la importancia de la construcción sostenible en el contexto actual de cambio climático y crisis energética, y destaca el papel de la industria de la construcción en la búsqueda de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

Los International Property Awards, reconocidos mundialmente como una marca de excelencia en la industria inmobiliaria, destacan los más altos estándares de logros en propiedades residenciales y comerciales a nivel global. Abiertos a profesionales de todo el mundo, estos premios celebran la excelencia en todos los sectores de la industria inmobiliaria e inmobiliaria. Con participantes de diversas regiones, incluyendo África, Asia Pacífico, Arabia, Canadá, el Caribe, América Central y del Sur, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, los premios se dividen en categorías regionales. Los participantes ingresan en sus niveles nacionales correspondientes y son evaluados por un equipo de expertos con amplia experiencia en todas las disciplinas del sector inmobiliario.