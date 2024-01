El precio de la vivienda no encuentra techo: cuatro ciudades rompen la barrera de los 6.000 euros/m2

El precio medio de la vivienda de segunda mano ha ido fluctuando a largo de 2023 hasta cerrar en los 2.203 euros/m². La cifra supone un incremento anual del 7,4% y la cuarta subida más abultada de los últimos 17 años. En este contexto alcista de precios, cuatro ciudades españolas han alcanzado niveles nunca vistos, situándose muy por encima de la media. Se trata de Ibiza, San Sebastián, Zarautz y Santa Eulària des Riu. Todas ellas han pulverizado los 6.000 euros/m2.

El primer municipio del ranking con el precio más alto del país es Ibiza (Baleares), donde comprar una vivienda supone un desemolso medio de 6.403 euros/m2, seguida de San Sebastián (País Vasco) en segundo puesto, que presenta un valor de 6.120 euros/m2. En el tercer escalón del pódium se encuentra el municipio de Zarautz (País Vasco), con un precio de 6.029/m2, y en cuarto lugar, Santa Eulària des Riu (Baleares) con 5.997 euros/m2.

"Aunque el encarecimiento del precio en las cuatro localidades es muy significativo, el que más destaca es el que se produce en los municipios ibicencos", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, que considera que estas ciudades se han convertido en la 'milla de oro' de las islas por la "gran presión" de la demanda de compra turística, sobre todo extranjera, con un poder adquisitivo mayor que el local, lo que ha ayudado a que los precios se eleven.

Matos ha asegurado que es "una situación que complica el acceso a la vivienda, ya que el archipiélago prácticamente no cuenta con stock de vivienda social pública, lo que agrava todavía más las dificultades de acceso". No obstante, deja claro que la situación de los municipios del País Vasco es diferente, ya que la demanda no es extranjera sino nacional. En estas ciudades la escasa oferta de vivienda disponible hace que la ley de oferta y demanda ejerza tensión y los precios tiendan al alza.

"Sin embargo, la falta de oferta suficiente es la responsable de que los precios se mantengan en niveles altos. Además, en estos momentos, el precio en estos municipios nos devuelve a niveles de 2006, previos a la burbuja inmobiliaria cuando el coste de la vivienda sufrió un gran calentamiento", comenta la experta.

Muy cerca de la cifra astronómica de 6.000 euros se encuentran los municipios de la Moraleja, en Madrid (5.700 euros/m2); Calvià, en Mallorca (5.526/m2); Andratx, en Mallorca (5.496 euros/m2); Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza (5.304 euros/m2); o Sitges, en Barcelona (5.192 euros/m2).