La conexión del Metro de Madrid con el sector inmobiliario: las paradas del suburbano preferidas para invertir

Aunque la capital de España es la ciudad más demanda para adquirir una vivienda, no es la más cara del país. Y eso es, precisamente, lo que convierte a Madrid en un atractivo de inversión sin igual, además tanto para nacionales como extranjeros. Además, hay que añadir otros encantos como la calidad de vida, la oferta gastronómica, social y de ocio y un patrimonio cultural único.

A priori, el distrito de Salamanca podría verse como el más demandado de Madrid, no en vano el auge de las inversiones ha rebautizado la zona como 'little Miami', e incluso 'little Caracas', debido al gran número de operaciones de compraventa realizadas por inversores de origen venezolano en los últimos años. Sin embargo, Salamanca es el distrito más caro de la ciudad de Madrid, con un precio medio por metro cuadrado de casi 7.000 euros, según los datos correspondientes al pasado mes de noviembre ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista.

Con todo, tan solo uno de los seis barrios que incluye el distrito de Salamanca (Castellana, Lista, Guindalera, Recoletos, Goya y Fuente del Berro) es de los favoritos de Madrid, según uno de los últimos informes elaborados por la agencia inmobiliaria Evernest, donde analiza las paradas de metro más solicitada por los inversores residenciales.

Así, Alonso Martínez (en Almagro), Lista (Salamanca), Ibiza (Retiro), Chueca (Centro) y Arturo Soria (Hortaleza) son las 5 paradas de metro más solicitadas a la hora de buscar vivienda en Madrid. Un requisito indispensable, el de la buena conexión de transporte y vivir al lado de una parada del suburbano madrileño, que se suma a otros como la cercanía a lugares comerciales y de ocio.

Zonas céntricas

Casi todos barrios preferidos, según el informe de Evernest, se encuentran en una ubicación privilegiada, con gran atractivo arquitectónico y una gran propuesta cultural. Alonso Martínez y, sobre todo, Chueca son algunas de las zonas más concurridas para el ocio nocturno. Por su parte, las paradas de metro de Lista e Ibiza se caracterizan por mantener distintos proyectos urbanísticos (contando además con un gran acceso a servicios sanitarios) y Arturo Soria es la zona madrileña residencial por excelencia.

Metro Alonso Martínez

Según publica Idealista, la zona de Almagro, donde se encuentra la parada de metro de Alonso Martínez y que pertenece al distrito de Chamberí, tiene un precio medio de compra de 7,877 euros m/2, el más alto del distrito. Por su parte, el alquiler alcanza los 23 euros m/2.

Entre los grandes atractivos de Alonso Martínez (línea 4,5 y 10 de metro): su cercanía con la calle Ponzano (la vía más de moda para la oferta de ocio nocturno), propuesta cultural con el Museo del Romanticismo a unos metros y la proximidad del Paseo de la Castellana, una de las grandes arterias madrileñas.

Metro de Lista

El único barrio y parada de metro, en concreto de la línea 4, del distrito de Salamanca en este ranking de Evernest. Durante el último año, el barrio de Lista, delimitado por las calles de Príncipe de Vergara, Don Ramón de la Cruz y Francisco Silvela, ha sido la zona del distrito que más alza ha experimentado en sus precios, alcanzando una variación anual de más del 17%.

Según los datos publicados por Idealista del pasado mes de noviembre, adquirir un inmueble por los alrededores de la parada de metro de Lista oscila alrededor de los 7.500 euros por metro cuadrado, una cifra que supera con creces a la media de todo el distrito.

Metro Ibiza

A tan solo un 1,5 km de Lista se encuentra la parada de metro de Ibiza, correspondiente a la línea 9 de metro y justo enfrente del Parque del Buen Retiro. Su ubicación es inmejorable: en uno de los bulevares más elegantes de Madrid en la calle del mismo nombre, Ibiza.

El distrito de Retiro, al que pertenece está parada de metro, tiene un precio medio de algo más de 5.000 euros m/2, pero que la zona de Ibiza supera ampliamente hasta rozar los 6.700 euros. Eso en cuanto a la opción de compra; porque para alquilar Ibiza es el barrio más caro del distrito: 20 euros el metro cuadrado.

Metro de Chueca

Quizá sea la zona de más interés para jóvenes inversores, ya que adquirir un inmueble en esta zona es sinónimo de rentabilidad debido a la gran oferta de posibilidades como puede ser el alquiler de grandes temporadas o convertir el inmueble en un arrendamiento turístico.

Eso sí, la primera inversión es algo considerable debido a que Chueca (línea 5 de metro) es la zona más cara de todo el centro de Madrid, incluidos los barrios de Sol, Gran Vía y Huertas. Así, el precio medio del distrito Centro de Madrid supera los 5.700 euros frente a los casi 7.500 euros que cuesta el m/2 en Chueca. En cuanto al alquiler, habrá que abonar unos 24 euros por metro cuadrado para poder vivir en el barrio más diverso de Madrid.

Metro Arturo Soria

Aunque según el mapa la parada de metro de Arturo Soria se encuentre algo alejada del centro de Madrid, lo cierto es que se encuentra en una zona inmejorable. La calle Arturo Soria, que comprende más de 6 km de longitud, es una de las avenidas más demandadas por todos aquellos inversores en busca de tranquilidad y fuera del bullicio que supone el centro de la capital, por eso es una de las zonas residenciales más reclamadas.

El precio de venta en la zona, distrito de Ciudad Lineal, se sitúa en algo más de 4.600 euros, en comparación con el valor d ela vivienda en todo el distrito que es de 3.400 euros m/2.