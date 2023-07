Grupo Lobe cierra 2022 con una cifra de negocio de 112 millones

Grupo Lobe cerró 2022 con una cifra de negocio de 112 millones euros dentro de un escenario económico y financiero marcado por la inflación y el encarecimiento de las materias primas y la energía.

El grupo suma más de 570 millones en gestión de proyectos en cartera y la inversión en suelo de 90 millones.

Desde el año 2018, todas las promociones de viviendas del Grupo Lobe están certificadas bajo el estándar Passivhaus. La cartera de viviendas en proceso de certificación es de 2.695, mientras que 1.821 ya han sido certificadas. En total, han sido gestionadas 4.516 con los parámetros más exigentes de eficiencia energética y sostenibilidad.

De las 1.821 certificadas, la mayoría de las promociones está en Zaragoza (1.153), seguido de Madrid (492) y Valencia (176). De todas ellas, el 53% son viviendas de protección oficial (VPO).

Entre las promociones entregadas este año, una de las más relevantes es el Edificio Flumen Plus. Se trata de 160 viviendas de VPO Passivhaus Plus en el Paseo de la Ribera en Zaragoza, el primer edificio de vivienda protegida con el certificado Passivhaus Plus de España.

Lobe se ha consolidado como el mayor operador Passivhaus en España, con una superficie certificada del 59% frente al resto de los operadores que representan el 41% de las promociones en el mercado inmobiliario.

La compañía cuenta con una metodología de trabajo propia basada en cinco ejes fundamentales (diseño de proyectos, eficiencia energética y sostenibilidad, digitalización, industrialización y procesos productivos) para conseguir viviendas con un confort térmico garantizado, un consumo de energía reducido y ambientes saludables y confortables, que son los que en última instancia garantizan la obtención del certificado Passivhaus.