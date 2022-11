La 'proptech' Kodit.io se convierte en Rive

La proptech Kodit.io inicia una nueva etapa con un rebranding integral de su marca por el que pasa a convertirse en Rive. Este cambio responde a un nuevo posicionamiento estratégico de la compañía, que evoluciona del modelo local de iBuyer para convertirse en una plataforma internacional de soluciones integrales inmobiliarias.

Con este nuevo posicionamiento, la compañía finlandesa proyecta realizar en 2023 transacciones por encima de los 1.000 millones de euros, lo que significaría triplicar sus ventas actuales. Para ello, la proptech, consolidará su crecimiento en los países en los que ya tiene presencia: Finlandia, Polonia y España.

Como parte de este proceso de crecimiento, la compañía ha puesto el foco en España, donde está presente desde la adquisición en 2021 de Lucas, start up especializada en viviendas de alquiler con opción a compra (rent to buy). Rive ya cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, y próximamente aterrizará en Palma de Mallorca y Málaga. Precisamente, nuestro país resulta un mercado estratégico para la compañía debido, en gran parte, a la dificultad de los jóvenes para comprar una casa debido a la precariedad de los salarios y el encarecimiento de la vivienda.

Más soluciones para nuevos tiempos

Para acometer este ambicioso plan de crecimiento, la compañía ha ampliado su cartera de servicios inmobiliarios centrados en el uso de la tecnología para agilizar la adquisición y la venta de propiedades de segunda mano y hacer que vender una propiedad sea lo más fácil posible al proporcional ofertas instantáneas y servicios de intermediación.

De este modo, a los tradicionales servicios como iBuyer (compra instantánea), alquiler con opción a compra con financiación e intermediación inmobiliaria, la compañía ha incorporado el servicio de reformas, lo que permitirá a los vendedores incrementar la calidad y el valor de sus inmuebles y a los compradores, contar con una vivienda reformada ajustando los costes y los plazos.

El rebranding que ha culminado con el lanzamiento de la plataforma Rive es fruto de la exitosa estrategia de fusiones y adquisiciones realizada por la compañía originaria Kodit.io, que le ha permitido comprar empresas existentes para aumentar su oferta de servicios, el número de empleados y la cartera inmobiliaria. Hasta la fecha, ha adquirido las empresas con opción a compra y de intermediación inmobiliaria Domus Nova en Polonia, Lehto Raha y Kahdeksas Päivä en Finlandia, así como Lucas y Hauzz en España.

Esta transformación se produce en una coyuntura marcada por grandes tensiones económicas que ya está pasando factura al sector inmobiliario, por eso, señala Kalle Salmi, CEO de Rive, "nuestro objetivo es contribuir a dinamizar el mercado inmobiliario en Europa aportando confianza a los clientes y facilitando, gracias a la tecnología, el engorroso proceso que supone comprar o vender un inmueble".