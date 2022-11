Emma Gómez: "Centro Canalejas, hotel Four Seasons y Galería Canalejas crean la nueva milla de oro en Madrid"

El Centro Canalejas Madrid es hoy el principal icono del lujo en nuestro país, un espejo donde se miran otras ciudades. Con la Galería Canalejas se ha consolidado un espacio de compras de lujo en el centro de Madrid que antes no existía. Sus promotores, OHLA y Mohari Hospitality han hecho un proyecto que es irrepetible.

El lujo es una palanca para atraer a turistas e inversiones de alto impacto a una ciudad como Madrid. El Centro Canalejas Madrid es hoy el principal icono del lujo en nuestro país, un centro que está contribuyendo a posicionar a Madrid en la liga de los grandes destinos del turismo internacional de lujo, así de feliz con los resultados obtenidos nos lo cuenta Emma Gómez, directora general de Centro Canalejas Madrid.

¿Qué supone estar al frente del proyecto de lujo más importante de nuestro país?

Dirigir Centro Canalejas Madrid es un gran reto, por lo que ningún día es igual que el anterior. La monotonía no existe en este proyecto, en el que también me acompaña un equipo muy dinámico que siempre está pensando cómo aportarle valor. Así que de vez en cuando tenemos que parar y ver dónde estamos, porque en ocasiones el día a día nos arrolla. Son paradas para coger un poco de perspectiva y seguir avanzando.

¿Qué es Centro Canalejas Madrid?

Centro Canalejas Madrid es un complejo histórico-arquitectónico de uso mixto ubicado en el corazón de Madrid, a muy pocos metros de la Puerta del Sol. Tiene 22 branded residences, un hotel Four Seasons, que es el primero de esta prestigiosa cadena hotelera que se ha abierto en España, una galería comercial con maisons y boutiques con algunas de las marcas de lujo más importantes, y un espacio de restauración, nuestro Food Hall, que combina propuestas más formales en cualquiera de sus 13 restaurantes con otras más casual en la zona que llamamos Mad Gourmet.

En junio se inauguró Galería Canalejas con firmas internacionales de moda importantes ¿Se están cumpliendo las expectativas?

Nuestra valoración es muy positiva en general y las expectativas se están cumpliendo. Con la apertura de Galería Canalejas hemos conseguido consolidar un espacio de compras de lujo en el centro de Madrid, algo que hasta la fecha no existía.

Este proyecto es una carrera de fondo. La primera fase de aperturas de Galería Canalejas se ha completado y ahora estamos trabajando en la segunda. Es un proyecto todavía en crecimiento, que está lejos de su madurez, y que todavía está sometido a ciertos condicionantes ajenos, como son las limitaciones a los viajes de ciertos países de Oriente clave para el turismo internacional de compras y que todavía no pueden desplazarse libremente a Madrid. Con todo, no podemos dejar de poner en valor que Centro Canalejas Madrid, el Hotel Four Seasons, Galería Canalejas y su Food Hall han creado una nueva milla de oro en nuestra ciudad.

En septiembre de 2020, cuando todos los hoteles de 5 estrellas de Madrid estaban cerrados a cal y canto, ustedes apostaron por abrir el hotel Four Seasons. ¿Por qué tomaron esta decisión?

Fue una decisión muy meditada. En septiembre del 2020 todavía no teníamos muy claro cómo estábamos en ese momento. Había mucha incertidumbre. Y, sin embargo, nosotros decidimos dar un paso adelante con la apertura porque, por un lado, creímos que esta apertura sería como un soplo de esperanza y de confianza en el futuro de la ciudad y, por otro, porque también era una manera de contribuir al esfuerzo que estaban haciendo todas las Administraciones por recuperar en todos los ámbitos la tan añorada normalidad.

Además, con esa apertura lo que hicimos también fue lanzar un mensaje a todos los países emisores del turismo de Madrid de que la nuestra ya era una ciudad abierta. Visto en perspectiva, no tengo la menor duda de la decisión de inaugurar el hotel Four Seasons fue todo un acierto.

Centro Canalejas Madrid ha sido el primer paso de una profunda transformación del centro de nuestra ciudad, ¿qué le falta a Madrid para equipararse con París o Londres?

Madrid es una ciudad maravillosa. Tenemos tres de las pinacotecas más importantes del mundo, Museo del Prado, Thyssen y Reina Sofía. Tenemos un jardín urbano, el Retiro, que ha sido declarado patrimonio por la UNESCO. Un teatro de la ópera que ha sido declarado el mejor del mundo en el año 2021. Tenemos todos los mimbres para ser una de las ciudades destino a nivel mundial. Nos falta mejorar la oferta de lujo, tanto a nivel hotelero como de ocio, compras y restauración. Lo positivo es que estamos en la senda de lograrlo. Madrid ha iniciado un camino hacia el turismo de lujo o de alto impacto que ya no tiene vuelta atrás. Por otra parte, creo que las administraciones de nuestra ciudad tienen que seguir profundizando en la rehabilitación del centro, como ya se ha hecho en el entorno de Canalejas y se está haciendo en la Puerta del Sol.

El centro de Madrid parecía estar reservado casi exclusivamente al turista nacional y extranjero, pero gracias a Centro Canalejas los madrileños están empezando a descubrirlo.

Una de las características principales de este proyecto ha sido siempre su madrileñismo. Lo cierto es que no es necesario alojarse en el Four Seasons para disfrutar de su lobby, spa o restaurantes. Como tampoco es imprescindible hacer compras en Galería Canalejas para disfrutar del maravilloso espacio en que está situada y desde la que accedes por una increíble escalera helicoidal a la zona de restauración. Simplemente hay que dejarse llevar y disfrutar del entorno y del momento. La mejor prueba de este logro es, casi con toda seguridad, la estampa del gigantesco árbol de Navidad que ponemos en el esquinazo de Centro Canalejas Madrid, en la confluencia de las calles Alcalá y Sevilla, y que ya figura por derecho propio entre los recuerdos más madrileños de esas fechas tan señaladas, ¿Quién no se ha hecho ya una foto junto a este árbol?

Centro Canalejas Madrid ha aportado al centro de la ciudad ese lujo que le faltaba y también ha acelerado la llegada a Madrid de las principales cadenas hoteleras de lujo o la completa renovación de otros hoteles ¿Podemos hablar de un 'efecto Canalejas'?

Sí, sin duda. Centro Canalejas Madrid ha tenido una influencia directa en la transformación de la oferta de hoteles de lujo en Madrid. Antes de este proyecto, las cadenas hoteleras de lujo miraban a Madrid con cierta tibieza. Es cierto que muchas ya estaban, pero con segundas marcas, no con las principales. A raíz de que abriera Four Seasons y Centro Canalejas Madrid esta situación cambió completamente.

Ahora mismo hay una eclosión de proyectos hoteleros de lujo, abiertos y en fase de construcción. Y no solo hoteles. También restaurantes que están incrementando la calidad de lo que había hasta la fecha. Y toda esta eclosión es muy difícil de entender sin Centro Canalejas Madrid. Claro que hay un efecto Canalejas.

Centro Canalejas Madrid ha sido un proyecto particularmente complejo, tanto en términos arquitectónicos como de ingeniería. Todo este esfuerzo de creación e innovación se ha visto recompensado con la concesión del certificado Leed Oro. ¿Qué supone este sello para el proyecto?

Hoy en día, la sostenibilidad es clave en cualquier proyecto inmobiliario y mucho más en uno con las características y ambiciones del nuestro. La concesión del certificado Leed Oro viene a reconocer la visión que tuvieron sus promotores OHLA y Mohari Hospitality. Ellos siempre se preocuparon mucho de que el diseño del proyecto respirara sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad de Centro Canalejas Madrid fue una prioridad desde sus inicios y en todo momento se antepuso al beneficio económico a corto plazo. Además, para que te otorguen este sello tienes que cumplir una serie de requisitos muy estrictos, que van desde el uso de energías alternativas, como puede ser la geotermia, o el tratamiento de aguas residuales hasta la calidad ambiental interior o la adquisición de materiales de proximidad para reducir el impacto de la huella de carbono.