Las claves para comprar una vivienda por primera vez

Los españoles tardan siete años más que la media europea en comprar su primera vivienda, según indica el estudio European Residential on the rise de la consultora Colliers. La situación económica y laboral y el desequilibrio entre oferta y demanda hace que adquirir una casa no sea una tarea sencilla, especialmente, para aquellos que se enfrentan por primera vez. Desde Huspy resaltan algunas claves para llevar a cabo este proceso.

El primer paso a la hora de comprar una vivienda es identificar las necesidades. Así, es necesario detectar cuáles son los aspectos que el comprador considera indispensables en su primera vivienda, como pueden ser los espacios, las dimensiones o la localización. "De esta forma, es primordial hacer una primera limitación en la búsqueda de la nueva propiedad. Este punto contempla varias visitas a inmuebles, así como navegar entre diferentes opciones antes de tomar la decisión", explican los expertos de la proptech.

Analizar el mercado es otra de las claves. Para ello, es necesario evaluar qué situación está atravesando el mercado inmobiliario y la economía en general. Desde Huspy apuntan que "esto ofrece pistas sobre cuándo es el mejor momento para aventurarse en el proceso de comprar una casa, garantizando no solo los precios más competitivos, sino también descubrir cuándo se darán las condiciones óptimas teniendo en cuenta su nivel adquisitivo ante futuros trámites de financiación, como la hipoteca".

El estado ofrece algunas ayudas que encajan con el perfil de primer comprador

Otro de los aspectos a tener en cuenta que destacan los expertos de la proptech es buscar las ayudas estatales: "El Estado ofrece diversas ayudas que pueden encajar con el perfil de un primer comprador, que tienen en cuenta aspectos como el nivel de ingresos y, por ende, la capacidad de hacer frente a una financiación. Por ello, estar atento a posibles beneficios económicos que encajen con el perfil del comprador es muy recomendable".

El asesoramiento de expertos durante el proceso facilita la decisión del comprador, ya que al tratarse de la primera vivienda es completamente nuevo. En lo que a esta figura se refiere, ayudará a la revisión de las cláusulas antes de la firma del contrato o las condiciones de financiación, entre otros.