El ladrillo chino se tambalea tras la caída de Evergrande

El sector inmobiliario chino vive desde hace meses inmerso en un entorno convulso desde que en la segunda mitad de 2021 se hiciera público que Evergrande, el mayor promotor inmobiliario chino, se encontraba en riesgo de crisis de liquidez. Pese a que ya ha pasado más de un año su situación está lejos de mejorar, de hecho, a finales del mes de junio se conoció la dimisión del consejero delegado y director financiero después de que una investigación interna los implicara en un presuntas prácticas irregulares de financiación. Hay que tener en cuenta que la salida de la cúpula no se produjo en un momento cualquiera, el promotor chino tiene una deuda estimada de 300.000 millones, es más, se considera a Evergrande como la promotora más endeudada del mundo.

Y como si de una onda expansiva se tratase esta situación está empezando a afectar al resto de compañías del sector. El mejor ejemplo de ello es Country Garden. La promotora inmobiliaria china presentó ayer los resultados correspondientes al primer semestre de 2022 y los datos no son buenos, ha declarado un beneficio neto atribuido de 612 millones de yuanes (89 millones de euros) en los seis primeros meses de 2022, lo que supone una caída del 96% respecto del resultado de 14.996 millones de yuanes (2.176 millones de euros) del mismo periodo de 2021. Y las expectativas para los próximos meses no son buenas, la propia Country Garden ha avisado de que 2022 será un año difícil para el sector inmobiliario, con expectativas de ventas y demanda más débiles y precios a la baja, que ejercerán presión sobre todos los participantes en la industria.

Y este recorte en las cuentas no es nuevo, 2021 ya se cerró con importantes caídas en las ganancias. Si se analiza el estado de las cinco mayores inmobiliarias del país por facturación a cierre de 2021, a excepción de Evergrande por su particular situación, los datos no son buenos. Greenland vio reducido su beneficio en más de un 57% pasando de 1.906 millones de euros en 2020 a 810 millones en 2021. Un recorte similar al que sufrió China Vanke que vio como sus ganancias se recortaban casi un 44% pasando de 5.275 millones de euros a 2.956 millones. En el caso de Country Garden su beneficio anual se redujo casi un 21% hasta caer a los 3.517 millones de euros. Dentro del top 5 únicamente China State cerró el año con buenas vibraciones y ganó un 8,8% más en comparación con 2020.

Y vistos los datos de Country Garden de la primera mitad del año no parece que esta situación se vaya a corregir, al menos en el corto plazo. Además no está sola, también se conoce el balance de los primeros seis meses de 2022 de Greenland, que ha recortado su beneficio en más de un 43% en comparación con el mismo periodo de 2021.

Pese a que los datos no son buenos, hay voces discordantes en el mercado que se muestran optimistas. "Las nuevas directrices para flexibilizar las normas que rigen las cuentas de depósito en garantía parecen prometedoras y, si se aplican, podrían proporcionar la liquidez que tanto necesitan los promotores inmobiliarios tras la escasez de efectivo del año pasado y las amortizaciones indiscriminadas", apuntan desde UBS. "Somos optimistas en cuanto a que las condiciones mejorarán una vez que se suavicen las crisis de Omicron, especialmente para las empresas mejor capitalizadas, con balances sólidos y canales de financiación más accesibles. A largo plazo, esperamos que estos promotores inmobiliarios sobrevivan a la actual consolidación del sector y salgan aún más fortalecidos", añaden.

Pese al optimismo de UBS no parece que se vayan a recuperar las cifras previas a la crisis de Evergrande este año, al menos así lo cree el consenso de analistas de FactSet. De hecho, según las estimaciones del mercado que van hasta 2025 no se recuperarán las cifras de 2020 en el corto plazo. China Vanke cerrá el ejercicio con un beneficio un 30% por debajo al registrado en 2020, el de Country Garden será un 33% inferior y el de Greenland casi un 50%. Como ya pasó en 2021, China State seguirá sorteando la crisis provocada por Evergrande y las ganancias de los próximos ejercicios no se verán afectadas.