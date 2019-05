Este ave exótica "derrota" a la extinción y vuelve tras 136.000 años

Increíble pero cierto, un ave que se creía extinta desde hace 136.000 años y que a día de hoy puede encontrarse en un pequeño atolón denominado Aldabra.

La naturaleza ha sido una vez más caprichosa. La historia del rálido de garganta blanca es una de esas curiosidades que merece la pena ser contada. Hablamos de un ave no voladora, cuyo tamaño sería algo mayor al de un pollo y que existió de manera originaria en Madagascar hace la friolera de 136.000 años. Nada nuevo bajo el sol cuando hablamos de especies extintas. Pero, ¿y si esa misma especie hubiera vuelto a la vida?

Ese ha sido el fascinante descubrimiento de un grupo de investigadores de la Universidad de Portsmouth junto al Museo de Historia Natural. Tenemos que viajar desde Madagascar - Océano Índico - hasta un pequeño atolón (o isla coralina oceánica) denominado Aldabra para encontrarnos, de nuevo, con lo que queda del rálido de garganta blanca.

Rálido de Garganta Blanca. Imagen: iStock

¿Cómo es posible descubrir su existencia miles de años después? Tal y como han destacado los investigadores se trata de un caso de evolución iterativa. Es decir, una evolución repetida del mismo tipo de ancestro pero que ha ocurrido en diferentes momentos de la historia. Debido a los reducidos niveles del mar que se produjeron hace 100.000 años provocó no sólo el que las islas sepultadas por el agua volvieran a salir a la luz, sino que las especies de los rálidos emigraran a Aldabra.

Estas aves se encontraban en su particular paraíso, pues sin depredadores cerca pudieron evolucionar sin riesgo alguno. El estudio publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society destaca que los descubrimientos realizados en los fósiles con anterioridad sitúan al rálido de garganta blanca como el único ave que han participado en la evolución iterativa.