¿Extraterrestres arruinados? El motivo por el cual los aliens podrían no visitarnos

Desde hace cientos de años se han creado todo tipo de teorías sobre si otros seres vivos habitan algún otro planeta de la galaxia de la misma forma que lo hacemos los seres humanos. Gracias a los avances tecnológicos hemos podido comprobar que en otros planetas también hay agua por lo que son muchos los que creen que otro puede tener las características necesarias para que haya vida en su superficie.

Si bien existen muchas teorías relacionadas con la existencia de los extraterrestres, no son tantas las que hablan sobre los motivos por lo que estos seres todavía no han llegado a la Tierra. Aunque desde hace años hay personas que todavía hablan sobre avistamientos OVNI no existe una prueba real de que eso exista por lo que algunos científicos han hablado sobre por qué todavía no nos han visitado.

¿Por qué los extraterrestres no nos han visitado todavía?

Según lo que dice el popular físico Enrico Fermi, en la conocida como paradoja de Fermi, existe una contradicción entre las afirmaciones que hablan de una alta probabilidad que los extraterrestres existan y la ausencia de evidencias de que eso sea realmente verdad. De esta forma menciona varias opciones que resuelven este dilema y que justifican por qué los extraterrestres todavía no han llegado a la Tierra.

Como comenta Fermi, en la actualidad los extraterrestres ya habrían conquistado gran parte de la galaxia, centrándonos especialmente en el gran número de planetas existentes y los años de antigüedad del universo en general. Esto daría como resultado que todavía no les hubiera dado tiempo a llegar hasta este punto teniendo en cuenta que existen millones de estrellas solamente en nuestra galaxia.

Si bien esta teoría podría sonar bastante lógica, Fermi dio otra que llama mucho más la atención. Según este físico, los viajes espaciales serían eficaces pero también costosos, por lo que no serían capaces de viajar por el espacio tanto como les gustaría.