Inversores rusos, suizos y chinos visitan las bodegas a la venta en la Comunitat

Más de un centenar de bodegas y viñedos a la venta en toda España, catorce de ellos en la Comunitat Valenciana. Esta es la oferta reunida por la inmobiliaria Rimontgó para dar respuesta a un mercado pujante: el de la compraventa de extensiones de viña e instalaciones para la producción de vino en la Península Ibérica. La firma lanzó una web específica a finales del año pasado para canalizar las operaciones de este tipo de activos, "transacciones cada vez más frecuentes en el país y en la autonomía por el creciente interés de inversores en el sector", según subraya. Y pocos meses después la compañía ya cuenta con un perfil de los interesados en las bodegas y viñedos valencianas: inversores extranjeros dispuestos a diversificar sus negocios y algún interesado nacional ya presente en el sector.

La inmobiliaria puso en marcha su iniciativa con cerca de un centenar de bodegas y viñedos en cartera en 44 de las 69 Denominaciones de Origen del vino de España, entre ellas de las demandas Rioja, Ribera de Duero, Utiel-Requena y varias de las denominaciones de Cataluña. En el buscador de la web Rimontgó Bodegas se encuentran actualmente un total de catorce instalaciones y viñedos a la venta en la Comunitat Valenciana, diez ubicadas en el área de la DO Utiel-Requena, tres en la de Valencia y una radicada en Alicante. Los precios oscilan entre los 250.000 euros y los 20 millones.

La herramienta permite filtrar las bodegas de toda España por comunidad autónoma, provincia y Denominación de Origen, e incluso incluye información sobre su historia, condiciones climáticas, tipología del terreno y tipos de uva o tipos de vinos elaborados para que el comprador pueda segmentar en función de sus intereses. Además, la web está disponible en español, inglés, alemán, francés e italiano, y la inmobiliaria tiene previsto ofrecerla también en polaco, ruso y chino dada la elevada demanda procedente de estas naciones, según explica.

En efecto, según concreta Puri Mancebo, responsable del departamento de bodegas de Rimontgó, el grueso de los interesados en las instalaciones valencianas son inversores extranjeros. "En la Comunitat Valenciana hemos tenido visitas de rusos, suizos, alemanes, chinos y españoles. Con algunos estamos en medio del proceso de venta", explica. La dirigente concreta sobre los interesados que se trata de inversores dispuestos a hacer un desembolso medio, no tan alto como en otras denominaciones de origen, y que quieren entrar en el negocio del vino para diversificar -en el caso de los extranjeros- y para expandirse -en el caso de los nacionales-.

"Los rusos son productores de bebidas sustitutivas del vino. Los alemanes son productores agrícolas y quieren diversificar, los suizos son empresarios de sectores diferentes, pero tienen un especial interés en el vino y quieren hacer de esta afición un negocio, y los españoles sí son gente del mundo del vino que quiere ampliar su producción o que tiene viñedos, pero no bodega", enumera Mancebo. El caso más particular es tal vez el de los chinos, que acuden al mercado con un tope de gasto. "Quieren una bodega por menos de un millón, esa es su referencia", indica la dirigente, que agrega que los activos son, en su mayoría, "empresas en funcionamiento" cuyas negociaciones de compraventa "pueden prolongarse en el tiempo".

Rioja y Jerez no mueven ficha

Mancebo destaca que el mercado valenciano atrae a unos compradores distintos a los de otras denominaciones de origen más demandadas como Ribera del Duero, que acapara el interés de las grandes empresas de las DO Rioja o Jerez. "En Ribera del Duero se han vendido tres bodegas en un periodo de entre cuatro o cinco meses. Es en Ribera del Duero donde están buscando principalmente los riojanos y los jerezanos para expandir sus negocios. En este sentido no hemos detectado todavía una gran atracción en Utiel-Requena o Valencia por parte de las grandes bodegas. Aquí se trata de un interés más particular dispuesto a pagar precios inferiores, de entre 2 y 5 millones de euros", detalla.

Según precisa Mancebo, los vendedores de bodegas y viñedos valencianos son principalmente empresarios que impulsaron sus iniciativas a partir del año 2.000 con grandes expectativas y que sufrieron la dureza de la crisis. "El año pasado empezó a moverse el mercado y se abrió la posibilidad de que materialicen una buena operación de venta, de modo que algunos se han abierto a esta posibilidad", cuenta. Por lo que respecta a la intermediación de estas operaciones, canalizada por Rimontgó a través de su web específica de bodegas y viñedos, Mancebo cuenta que habitualmente ha sido gestionada por parte de corredores presentes en los lugares o por departamentos de las grandes inmobiliarias, "pero nunca hasta ahora a través de una sección específica como la de Rimontgó".