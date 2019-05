Los estibadores ven "hasta ilegal" que la nueva terminal de Valencia sea automática

Dani Valero Valencia

Coordinadora, el sindicato mayoritario de los estibadores -los responsables de la carga y descarga de buques-, no ve con buenos ojos la apuesta por la automatización en la nueva megaterminal del Puerto de Valencia. Al menos así lo ha manifestado el líder de la organización, Antolín Goya, en una entrevista concedida a Diario del Puerto, en la que el dirigente no duda en cuestionar la apuesta del recinto por dotar la infraestructura de la última tecnología en terminales marítimas.

"No estamos de acuerdo con políticas como la de la Autoridad Portuaria de Valencia, que saca a concurso una terminal y exige que como mínimo sea semiautomatizada. Es que nos parece hasta ilegal que a una empresa que vaya a instalarse en un país y vaya a disponer de personal se le pongan unos condicionantes. ¿A costa de qué? Me pueden pedir nivel de inversión, de tráfico, de productividad, pero ¿automatización? Me parece aberrante", afirma el coordinador general.

Goya, en la misma línea, defiende que la tecnología ha de servir para hacer más llevadero el trabajo y no para ahorrar costes. "La automatización debe hacerse para que estemos más cómodos, en mejores condiciones, con mayor seguridad, y no para que sólo sirva para mejorar las cuentas de resultados de unos pocos", asevera.

"Me preocupan políticas que potencian la pérdida de empleo sin crear una contrapartida a la sociedad, donde, además, los pocos empleos que se generan se producen en terceros países dados los nuevos sistemas de comunicación. Con esto, este colectivo no va a estar nunca a favor", concluye Goya en el mismo sentido.

Como informó este diario, Terminal Investment Ltd., sociedad del grupo MSC, ha presentado la única oferta para construir y gestionar la que será la cuarta terminal de contenedores del Puerto de Valencia. Con la adjudicación de esta terminal, que estaba prevista para el próximo verano, el Puerto de Valencia afronta un importante crecimiento. No obstante, un recurso contra la licitación presentado por Noatum, la firma con la que opera en el recinto valenciano el gigante chino Cosco, podría obstaculizar este proceso, tal y como publicaba Expansión este jueves.

El doble de contenedores

La construcción de la nueva terminal elevará un 62 por ciento la superficie para contenedores en el recinto, que pasará de 2,4 a 3,6 millones de metros cuadrados. Pero el crecimiento operativo será muy superior gracias a la tecnología, según está previsto. El Puerto de Valencia, que ya lidera el Mediterráneo en contenedores con un total de 5,2 millones de unidades manipuladas en 2018, superaría los 10 millones de movimientos con esta nueva infraestructura.

En concreto, la ampliación norte tendrá capacidad para 5 millones de contenedores, lo que situará el puerto valenciano entre los tres primeros de toda Europa. "Al construirse desde cero, dispondrá de la última tecnología y, como mínimo, el proceso de carga y descarga de contenedores estará semiautomatizado", explicaba este miércoles la Generalitat Valenciana. De la inversión prevista, de 1.200 millones, 400 los realizará la Autoridad Portuaria en obra pública y el resto, la empresa concesionaria.