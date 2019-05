Consum crece un 8,45 por ciento hasta los 2.731 millones de facturación

Dani Valero València

Una facturación de 2.731 millones de euros, un 8,45 por ciento más que el año anterior. Son las cifras presentadas este martes en València por la cooperativa Consum, la segunda firma por volumen de ingresos de la Comunitat Valenciana y la sexta en el ranking de las empresas de distribución de toda España. Al respecto, el director general, Juan Luis Durich, subrayó que la cooperativa "está entre los tres primeras que más crecen en términos relativos". En concreto, según precisó, se trata de "tres puntos porcentuales por encima de la media del sector".

Por lo que respecta al resultado neto, Consum también creció, aunque en menor medida. Lo hizo en un 1 por ciento hasta los 52,2 millones de euros, un ligero incremento que se debió "al ajuste en los márgenes para la mejora de la competitividad, la creación constante de empleo, el crecimiento de la red logística y de supermercados y el aumento de la inversión en innovación". Esta última cifra ascendió a 15,1 millones de euros en 2018, un 52 por ciento más que el ejercicio anterior.

Por lo que respecta al total de inversiones realizadas por Consum, el dato creció un 30 por ciento hasta alcanzar los 149,3 millones de euros. El destino de las mismas fue la apertura de 40 supermercados (14 de ellos propios 26 mediante franquicias de Charter), la mejora de la red comercial (con 32 reformas y 15 ampliaciones), la adecuación de las instalaciones logísticas de València o los procesos de innovación y digitalización.

¿Dia y Caprabo? "Si nos ofrecen un buen lote"

Preguntado sobre posibles operaciones corporativas, Durich afirmó que Consum está abierta "siempre que aparezca algo interesante". "Cada vez el sector es mucho más exigente a la hora de tomar una decisión de estas características. Nosotros pedimos que el porcentaje de adecuación a nuestro modelo sea importante. Como operación global, no nos lo planteamos. Pero si ofrecieran un buen lote, un grupo de tiendas que se nos adecuara, estaríamos interesados. ¿Dia, Eroski o Caprabo? Tendría que ser un lote que a nosotros nos cuadre. Lo que pasa es que cuando las empresas venden suele ser una parte que no les cuadra, cuando tienen a la competencia al lado, cuando no les funciona bien...", expuso el dirigente.