Global Omnium lanza Go Hub con 22 proyectos emprendores y vocación de expansión dentro y fuera de España

Olivia Fontanillo Valencia

Global Omnium da un paso más en su apuesta por el emprendimiento con Go Hub, proyecto que incluye una aceleradora y un centro de innovación abierta, tanto para proyectos ligados al agua como a la transformación digital de la industria. El presidente del grupo, Eugenio Calabuig, afirmó que Go Hub, en cuyo lanzamiento ha invertido 6 millones, nace con 22 proyectos, en la sede de Valencia y un centro en Sevilla, y aspira a expandir su red, a nivel nacional e internacional, en los países donde el grupo opera.

Go Hub arranca en un espacio de más de 2.500 metros cuadrados en Valencia, con 18 proyectos, al que se sumará la próxima semana otro en Sevilla, con 250 metros y cuatro empresas. Algunos de los proyectos acelerados están en fase piloto y otros en crecimiento e internacionalización, centrados en sectores como el agua, energía, movilidad, alimentación, salud, textil y automoción, con programas de formación, mentoring, promoción, servicios de asesoría y oportunidades de colaboración, explicaron el director de Innovación Disruptiva y Transformación Digital de Global Omnium, Jaime Barba, y Patricia Pastor, directora del GO HUB.

Las startups seleccionadas tendrán acceso a los recursos de Global Omnium R&D y la oportunidad de asociarse en el desarrollo, mercado, licencia o venta de su tecnología.

"Se trata de trabajos que mejoran los procesos a través de tecnologías disruptivas en machine learning, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, reali-dad virtual o robótica", detalla la entidad.

Bajo el lema 'NOW. Not Only Water', Go Hub comienza a andar con dos líneas de negocio: por un lado el primer Hub de water tech, un proyecto integrado por startups especializadas en soluciones tecnológicas aplicadas al sector del agua y por otro lado, las startups cuyos proyectos están dirigidos a la transformación digital de la industria.

Estas dos líneas de trabajo vienen recogidas de la experiencia de Global Omnium como uno de los primeros grupos que se adelantó a la transformación digital, hace 14 años. Con esta línea de trabajo, Go Hub pretende atraer proyectos en dos niveles: Programa Piloto, para startups que responden a un reto concreto para cubrir la necesidad de la compañía con alto potencial de comercialización o implementación (relación proveedor-cliente), y el Programa Scale up, para startups con tecnologías disruptivas y soluciones globales y escalables.

Además, los emprendedores contarán con el programa Go Hub Ventures destinada a invertir en startups de innovación y tecnologías disruptivas con el fin de ayudarlas a acelerar empresas de alto valor añadido.

Las nuevas instalaciones cuentan con múltiples espacios de trabajo, áreas comunes destinadas a la colaboración creativa, salas de reuniones y eventos, talleres, paredes móviles, una sala de juegos y área de comedor equipadas. Un espacio de trabajo colaborativo que construye comunidad e inspira innovación.