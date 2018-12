El Gobierno 'blinda' el cava catalán bloqueando el aumento de cultivos en Valencia y Extremadura

Olivia Fontanillo Valencia

El Gobierno mantiene el bloqueo al aumento de la superficie de cultivo de uva para cava, que impide elevar la producción en zonas con crecimiento de la demanda, como Extremadura y Valencia. Si hace un año, el Ministerio de Agricultura autorizó solo 172 nuevas hectáreas, muy lejos de las pretensiones de los agricultores, el borrador para 2019 contempla 0,1 hectáreas más en las zonas delimitadas por la Denominación de Origen (DO) Cava, lo que supone, en la práctica, vetar su desarrollo.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denuncia que los planes del Gobierno "se pliegan, nuevamente, de manera descarada e inaceptable, a los intereses de las bodegas catalanas. Parece anteponer las cuestiones políticas, porque a nadie se le escapa la influencia del conflicto catalán, por encima de razones objetivas de mercado", afirma el presidente de la entidad, Cristóbal Aguado.

En el caso del cava valenciano, está "en plena expansión".Este año, las ventas han crecido un 10 por ciento y la producción alcanza 9 millones de botellas. Las cotizaciones medias que perciben los productores valencianos por la uva para cava duplican las de otro tipo de vinos.

En este contexto, muchos viticultores han acometido importantes inversiones para producir uva de cava. Por ello, plantean "la creación de subzonas, de manera que las decisiones se adopten en función de las necesidades de cada una", respetando a las que tienen "expectativas y capacidad para crecer".

Aguado recuerda que "ya denunciamos esta misma situación cuando el gobierno central estaba en manos del Partido Popular y lamentamos que el cambio de signo en el Ejecutivo no haya servido para corregir un tema tan sensible. Si la limitación del año pasado encendió las alarmas, su mantenimiento en 2019 vendría a confirmar el duro golpe a este colectivo emergente y eso es algo que no estamos dispuestos a consentir".