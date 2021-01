Criptan saca partido al 'boom' del bitcoin con una tarjeta Visa y una pasarela de pago

Ángel Álvarez Valencia

La firma valenciana que ha movido 9 millones de euros en su plataforma de criptomonedas en su primer año ya tiene un acuerdo para ofrecer su servicio de cobro 'online' a 1.800 hoteles y prevé sumar más empresas a su herramienta que permite el cobro en criptomonedas e ingresarlo directamente en euros.

El fenómeno del bitcoin y su elevada cotización ha disparado el interés por las criptomonedas, pero sigue siendo un sistema vedado para la inmensa mayoría. El arquitecto Jorge Soriano decidió crear junto a Jaume Sola una plataforma para facilitar el acceso a estas monedas virtuales a cualquier usuario.

En 2018 nació la empresa Criptan, que en diciembre del año pasado lanzó al mercado su plataforma. "Hicimos una plataforma muy sencilla para comprar, vender, enviar y guardar, que es un tema importante porque si pierdes tus claves pierdes tu dinero y eso es una barrera para muchas personas que desconfían de lo tecnológico", explica el propio Soriano.

Desde enero el uso de esa plataforma no ha dejado de crecer y prevé cerrar 2020 con casi 9 millones de euros que se han movido a través de la plataforma. "Ofrecemos solo tres criptomonedas, porque si a la inmensa mayoría le cuesta entender su funcionamiento, si abarcamos un catálogo más amplio al final los confundiríamos", comenta Soriano. Eso sí, el bitcoin es la auténtica estrella. "El 80% es bitcoin, es sin duda la que empuja el mercado y la que genera más interés".

Según el fundador de Criptan, en su plataforma hay "usuarios jóvenes, nativos digitales que se mueven muy fácil en criptomonedas, pero también personas de más edad con conocimientos de economía que quieren diversificar y gente mayor que entran en bitcoin como reserva de valor".

Nuevas herramientas

La plataforma es solo la primera de las herramientas para poder operar con criptomonedas que está desarrollando esta startup valenciana. "Estamos lanzando una tarjeta Visa para poder pagar con criptomonedas en cualquier lugar o sacar dinero en un cajero, porque era una de las cosas que muchos nos preguntaban, como podían gastar sus criptomonedas. Eso acerca a la gente que no entiende todo lo que hay detrás de la tecnología, pero que ve que puede utilizarla de una forma que conoce", explica. Para ello ya tienen un acuerdo con Visa, con la que operan en euros, además de cumplir con la normativa europea existente en el campo de las criptomonedas y en otros financieros, como el de prevención del blanqueo de capitales.

Otro de sus desarrollos es una pasarela de pagos denominada CriptanPay. "Es similar al botón de pago de Paypal a la hora de pagar en un comercio online, y permite a las empresas poder realizar ventas en criptomonedas, pero ingresar el dinero directamente en euros", explica Soriano. Ahora están trabajando para aumentar la masa crítica de empresas que la utilizan para poder generalizar las criptomonedas como método de pago.

Criptan acaba de firmar un acuerdo con la compañía de servicios y productos para hoteles Mirai por el que será el primer motor de reservas nacional que podrá recibir pagos en criptomonedas. Con ese acuerdo, las cadenas hoteleras clientes de Mirai, como Senator, Valentin Hotels, Room Mate Hotels, hoteles Siliken u Only You Hotels, entre otras, podrán ofrecer a sus clientes este nuevo procesador de pago. Mirai ofrece sus servicios a cerca de 1.800 hoteles. "Estamos buscando con grandes empresas para que se popularice y se pierda la desconfianza. Es lo que ocurre cuando Just Eat por ejemplo ha empezado a permitir los pagos en bitcoin en toda Francia o cuando PayPal también anuncia que va a empezar a utilizar criptomonedas en Estados Unidos en 2021".

Soriano reconoce que el bitcoin "es volátil, por eso es importante que quien entra tenga claro los fundamentales y no lo haga por especulación". Pese a ello considera que "el crecimiento de las criptomonedas acaba de empezar. Más allá del precio lo que nos interesa es que cada vez más empresas están entrando y utilizando bitcoin como moneda". El objetivo de Criptan, que está cerrando una ronda de financiación de medio millón, es tener un volumen de 40 millones el año que viene y unos 25.000 usuarios.