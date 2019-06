"Aquí sí hay playa", el madrileño plan que no te puedes perder este verano"

La llegada del verano a la ciudad de Madrid ya es todo un hecho. Con él se inicia la tan ansiada temporada de "terraceo", una tradición muy arraigada en nuestro país a la que cada año se van sumando nuevas propuestas para todos los gustos. La cadena hotelera Vincci Hoteles no ha querido quedarse atrás y por ello presenta "Sun&Beach: Aquí sí hay playa", una iniciativa que lleva por bandera un propósito muy claro: traer los sabores de los mejores rincones de la costa española a todos aquellos que, por unos motivos u otros, tengan que pasar el verano en Madrid.

Aquellos madrileños o turistas que decidan visitar esta terraza (abierta todos los días hasta las 23:00h.), ubicada en el hotel "Vincci The Mint" (Gran Vía, 10), podrán degustar una selección de los platos más típicos de las distintas costas españolas, considerados auténticas delicias veraniegas.

Para diseñar la carta de este proyecto, a cada mes se le ha asignado un litoral distinto de la Península. Así, en junio se podrán disfrutar distintos manjares de las playas del norte como, por ejemplo, "pulpo a feira", "tosta de anchoas con Bloody Mary", "empanadas de atún, carne y vegetariana" y, de postre, la joya de la gastronomía gallega: "las filloas".

El mes de julio será el turno para probar las delicias de las playas del sur, entre las que no podían faltar dos imprescindibles dentro de su famoso "pescaíto" frito: la tortilla de camarones o el cazón, y su sabrosa mojama, presentada en forma de tapa.

Para despedir el verano, el mes de agosto traerá consigo platos de la costa levantina: en representación de las Islas Baleares, y sobre todo de Mallorca, se servirá una coca de trempó (masa de pan con verduras cortadas a trocitos y horneadas sobre ella) y también una tabla de embutidos baleares. Valencia y Alicante serán simbolizados a través de sus arroces en forma de unas croquetas de paella tanto de marisco como de arroz negro. El postre elegido para este mes es la bebida valenciana más valenciana, la horchata acompañada de fartons.

Todas estas opciones se ofrecerán desde un foodtruck que también servirá una rica variedad de cócteles con los que acompañar todas tus elecciones gastronómicas.

Por último, el entorno en el que se ubica la nueva "playa madrileña" resulta ser uno de los principales atractivos de esta iniciativa. En pleno centro neurálgico de la capital, se alza un oásis de desconexión y vistas impresionantes al corazón de Madrid. La terraza del hotel Vincci The Mint, The Mint Roof, localizada en una de las arterias de Madrid, la Gran Vía, está diseñada con el único objetivo de que no quieras salir de ella.

No esperes más y comprueba por ti mismo lo cerca que te sentirás de las playas españolas con este plan tan original. Disfruta de las tardes de verano más especiales de la capital en The Mint Roof y no dejes de crear y compartir, en buena compañía, recuerdos inolvidables desde las alturas.