Elba Costa Ballena se posiciona también en el segmento 'adults only'

El hotel Elba Costa Ballena Beach & Thalasso Resort, en la costa de Cádiz, acaba de estrenar una nueva categoría de habitaciones 'adults only' así como una zona de restauración exclusiva para este segmento. Las ocho nuevas estancias "Swim Up", disponen de acceso directo a una piscina tipo río y semiolímpica, y reúnen todas las comodidades deseables para disfrutar de una escapada en pareja.

Gracias a la nueva categoría "Swim Up", Elba Costa Ballena se posiciona también en el emergente segmento 'adults only', dando respuesta a una demanda creciente del mercado. El resto del hotel continuará comercializando su oferta de alojamiento dirigida para el público general como hasta ahora. Por su parte, el área de las "Swim Up" funcionará como el espacio diferenciado exclusivo para el público adulto que escoge esta opción de alojamiento para sus viajes.

Las habitaciones "Swim Up" cuentan con una gran y confortable cama de matrimonio 2X2, moderno baño con ducha y artículos de aseo de primera gama, incluyendo albornoz y zapatillas a disposición de los huéspedes. Ubicadas a pie de jardín, las "Swim Up" equipan su terraza con cómodas tumbonas para relajarse disfrutando de la brisa atlántica en un ambiente de total calma y relax.

En el interior los huéspedes encontrarán una bandeja de cortesía para el servicio de café y té, con cafetera Nespresso y kit de bienvenida, así como minibar de cortesía con reposición diaria.

Un destino para los amantes del golf

Elba Costa Ballena es un destino habitual para los aficionados al golf que disfrutan de su deporte favorito en la costa gaditana. Junto al hotel se encuentra el Costa Ballena Ocean Golf Club, un campo de 27 hoyos diseñado por el campeón español José María Olazábal. Este green brinda un marco perfecto para los golfistas empedernidos que siempre aprovechan sus vacaciones para dedicar alguna jornada al golf. Aquí podrá hacerlo a tan sólo 500 metros de sus "Swim Up".

Cuidarse es un plus en Elba Costa Ballena

Otro de los alicientes de Elba Costa Ballena para el segmento 'adults only' es su Thalasso Spa. La talasoterapia con marca propia diferencia a la cadena Hoteles Elba y específicamente a este hotel, que cuenta con un Thalasso Spa de 2.000 metros cuadrados de superficie. El agua, recién extraída del océano Atlántico, abastece el circuito de aguas y se emplea también en los diferentes tratamientos de salud y belleza que oferta este Thalasso Spa.

Siempre atentos a las demandas del mercado

Hoteles Elba acumula una trayectoria de más de 20 años durante los cuales sus establecimientos han destacado por los excelentes niveles de servicio y por la atención a los detalles. Así es como logran que cada estancia se convierta en un recuerdo memorable para el huésped. Con servicio y calidad, personalización, ubicación en destinos turísticos inigualables, oferta especializada en golf y talasoterapia... esta cadena hotelera ha logrado posicionarse como referencia de la mejor hotelería en el mercado español.

El afán constante por renovarse está también en su ADN y se traduce en poner al alcance de sus clientes las nuevas vivencias que desean. "Es fundamental estar al tanto de las nuevas tendencias del mercado para poder actualizar nuestros servicios y mantenernos en vanguardia", comenta Fernando de las Heras, director general de Hoteles Elba. La diversificación de Elba Costa Ballena integrando las nuevas "Swim Up" se enmarca en esta línea de acción.