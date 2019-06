48 horas en Bilbao

Bilbao es una ciudad moderna, en constante transformación y con una de las ofertas turísticas más variadas del país. El recientemente inaugurado NYX Hotel Bilbao, establecimiento perteneciente a la marca lifestyle de Leonardo Hotels, propone a sus visitantes una escapada de fin de semana en la que exprimir al máximo la ciudad de 'Puppy', de los "Leones" y del diseño.

La capital de Vizcaya es cosmopolita y dinámica. El Casco Viejo contrasta con la modernidad y la extravagancia de sus estructuras postmodernas y la ría del Nervión ordena y distribuye su multiculturalidad y sus diferentes estéticas. Por ello, si queremos conocer y descubrir los entresijos de la capital del diseño, debemos planificar, aparte de nuestros looks a incluir en la maleta, cuál será nuestro planning 360º. Are you ready?

Día 1.- Moderneo, gastronomía salvaje y la ría de las luces

La mejor forma de comenzar tu viaje a Bilbao es volando por los aires. Súbete al funicular de Artxanda y descubre Bilbao desde el cielo. Los horarios de esta atracción turística son amplios y con una periodicidad de 15 minutos. Esa pequeña espera es la ocasión perfecta para hacerte un selfie en la mítica "Huella de Artxanda". ¿Serás capaz de divisar el final de la ría?

Ya lo habrás visto desde el aire, pero no puedes marcharte de Bilbao sin conocer a Puppy y su 'caseta', al perro guardián de los "Leones" y su museo Guggenheim, la joya del Nervión. Este museo de arte contemporáneo, diseñado por el canadiense Frank O. Ghery, se sitúa al lado de una magnífica zona de bares de pintxos, perfecta para hacer una parada, saciar el apetito de la manera más salvaje que puedas imaginar y lanzarte al descubrimiento del arte y la cultura de este espectacular museo, inaugurado en 1997.

Y es que el Guggenheim da para rato, mucho más si eres un fanático de la fotografía. Por eso, el Parque de la República de Abando, junto a la majestuosa Torre Iberdrola, es el oasis de relax perfecto para coger fuerzas y continuar con el resto de la tarde. Si acompañamos a las aguas de la ría del Nervión desde este bucólico espacio urbano llegaremos a dos zonas de especial interés. Por un lado, el Museo Marítimo de la Ría, uno de los centros históricos de la ciudad más recomendables; por otro, el Nuevo San Mamés, uno de los estadios más modernos de Europa, que participará como sede en la Eurocopa de Fútbol 2020.

¿Cansado de no parar en todo el día? Date un último capricho después de la cena y alquila unas bicicletas para ver el espectáculo de luces en el que se convierte la Ría. ¡Eso sí que es terminar de manera salvaje! Después regresa a tu hotel en el centro de la ciudad, NYX Hotel Bilbao y, si aún te quedan fuerzas, vive la noche bilbaína en los bares a su alrededor.

Día 2.- Tradición, arte y más gastronomía salvaje

Si la noche bilbaína no ha hecho demasiados estragos, te proponemos descubrir a paso tranquilo el Casco Viejo, el origen de la ciudad. No hace falta que tomes el metro porque ya estás en él. Baja a desayunar, sal a la calle y visita la Basílica de Begoña, patrona del Señorío de Vizcaya; pasea por los Jardines del Arenal y descubre el Mercado dominical de las Flores, un crisol de colores y olores que no te dejarán indiferente; y sumérgete en el entramado del Casco Viejo bilbaíno, el centro neurálgico del turismo de la ciudad.

Son muchos los locales donde seguir disfrutando de los famosos pintxos, pero si hay una visita que no puedes dejar pasar en un fin de semana lifestyle como éste es la del Mercado de La Ribera, icono de la tradición de la cocina vasca que cuenta con más de seis siglos de historia. Es el sitio perfecto para recuperar energía con las verduras y hortalizas de la huerta vizcaína, los pescados recién llegados al puerto y las carnes criadas con mimo por los ganaderos de la provincia.

¿Demasiado salvaje? Pues aún quedan muchos rincones por explorar: la Catedral de Santiago, el Museo Vasco, el ayuntamiento de la ciudad, el tradicional barrio de Santutxu o el Teatro Arriaga, justo enfrente de tu hotel, NYX Hotel Bilbao. ¡Bilbao es mucho Bilbao!

La octava apertura de Leonardo Hotels en España

Con la inauguración de NYX Hotel Bilbao, de 109 habitaciones, la ciudad del Guggenheim se ha convertido en el cuarto destino de España donde la cadena Leonardo Hotels está presente. Desde su entrada en el mercado español a finales de 2015, el grupo había focalizado su crecimiento en Madrid y Barcelona, con tres hoteles abiertos en cada una de estas ciudades, a los que en el verano de 2017 agregó un hotel más en Granada.

"NYX Hotel Bilbao quiere ser un refugio para los amantes del arte, de la cultura de vanguardia y de las nuevas tendencias", comenta Anabel Herrera, directora del establecimiento. La joya del hotel es su terraza panorámica, localizada en la octava planta, que ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad. Sin duda, una azotea de lujo que está llamada a ser punto de referencia para los turistas en busca de las mejores panorámicas de Bilbao.