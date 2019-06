Autostadt, la ciudad del automóvil de Alemania

Autostadt -'ciudad del automóvil' (en alemán)- se está convirtiendo uno de los destinos turísticos más populares de Alemania. Más de dos millones de visitantes al año pasan un día -o dos- en este parque temático consagrado al mundo de la automoción. Bajo el lema "La gente, los coches y lo que los mueve" el complejo Autostadt (autostadt.de) se extiende en una superficie de 28 hectáreas diseñadas para los amantes del motor.

Wolfsburgo, la ciudad elegida para su ubicación, tiene mucho que ver con las raíces de la mecánica, ya que la zona es conocida por ser el territorio de producción de la Volkswagen, la fábrica en la que trabajan más de 60.000 operarios en la industria de automóviles. La silueta de 4 grandes antiguas chimeneas es el icono del lugar, que mantiene latente el espíritu de la marca en toda la ciudad.

Autostadt fue concebida en el 2000 como un espacio para mostrar al visitante desde el proceso de creación de las marcas del Grupo Volkswagen hasta la entrega del coche al cliente; pero ahora es mucho más, porque ha ido evolucionando hacia una auténtica ciudad de ocio para todos los públicos.

En la parte expositiva destaca el espacio ZeitHaus, un museo de automóviles que abarca todo el siglo XX, que conserva fabulosas reliquias como el primer Mercedes creado por Karl Benz, en 1893; un Ford T de 1913, y rarezas como el Hanomag, un coche construido en los años 20... entre más de cien marcas diferentes. Naturalmente, no pueden faltar los vehículos que se han convertido en emblemáticos modelos de la marca: como el primer 'Escarabajo' y la mítica furgoneta Type 2, que en los años 60 fue un símbolo más del movimiento hippie.

En 2013, la Volkswagen empezó a interesarse por el concepto de sostenibilidad y de ahí el interés por la gastronomía. Actualmente, diez restaurantes, muy diferentes entre sí, -operados por el Grupo Mövenpick (movenpick.com)- ofrecen menús vitales, vegetarianos y veganos en los que se utilizan ingredientes ecológicos, fomentando la creatividad y el gusto por cocinar. Elaboran su propia pasta, el pan... los helados; y los niños incluso pueden aprender a elaborar sus propias pizzas.

Autostadt se considera uno de los centros de atención al cliente más original del mundo, porque en ese lugar se construyeron dos torres de acero y cristal, totalmente transparentes, de 20 pisos cada una y con capacidad para albergar un total de 400 coches. El protocolo es el siguiente: los autos nuevos llegan de la fábrica de producción sobre cintas automáticas y son transportados a través de un sistema de túneles subterráneos. Seguidamente son elevados hidráulicamente y depositados en los pisos de las torres donde permanecen hasta ser retirados por sus dueños. Dos transportadores que suben y bajan a gran velocidad maniobran con los autos. Cuando llega el momento de entregar un vehículo, se traslada a la planta baja y de ahí pasa a una plataforma donde se le entrega a su propietario con el tacómetro en 0 Km., que hace de la compra toda una ceremonia. Hay que decir que un total de quinientos autos bajan diariamente de las torres para ser entregados a sus dueños... O sea, que hay movimiento.

A lo largo y a lo ancho de la vasta superficie del parque se encuentran distribuidos y separados entre sí por áreas ajardinadas, los pabellones de las otras marcas del grupo. Cada marca con su imagen y con la arquitectura de acuerdo al estilo de la compañía. Están representadas: Audi (Alemania), Bentley (Reino Unido), Bugatti (Francia), Lamborghini (Italia), Porsche (Alemania), SEAT(España), Škoda (República Checa), Volkswagen (Alemania), Scania (Suecia), MAN (Alemania), y Ducati (Italia).

Para los más atrevidos está la Zona de Pruebas, un recorrido lleno de dificultades donde el objetivo es salvar todo tipo de obstáculos que nos podamos encontrar en carretera. La prueba se realiza con un instructor. Diez minutos son suficientes para conocer lo que vehículos como Touareg y Tiguan son capaces de hacer en condiciones extremas. Es un reclamo de atención para los vehículos de la firma, pero es también una aventura adrenalítica para el conductor participante.

Y llegamos al futuro... ¡para no perdérselo!: La zona dedicada al SEDRIC (acrónimo de Self Driving Car), un prototipo de vehículo completamente autónomo que no necesita conductor. El nuevo modelo será capaz de moverse por sí solo gracias a que es un vehículo completamente conectado y 100% eléctrico. Podrá transportar a cuatro pasajeros y ser usado por particulares. El 'susto' es que este año acaba de recibir luz verde para entrar en producción, aunque su lanzamiento se prevé para 2025. La movilidad en las ciudades se dirige hacia una nueva era, más inteligente, eficiente, sostenible... ¿quizá más segura?

Más información

CÓMO LLEGAR

Wolfsburgo está a 87 km. de Hanóver, capital de Baja Sajonia, a la que vuela diariamente la compañía Brussels Airlines (brusselsairlines.com).

Se llega al complejo Autostadt en 32 minutos desde la estación de tren ICE Deutsche Bahn de Hanóver.

ALOJAMIENTODentro del complejo Autostadt se encuentra el Ritz-Carlton Wolfsburg (ritzcarlton.com/es/wolfsburg), un hotel de lujo de exquisito diseño, y donde el prestigioso chef alemán Sven Elverfeld tiene su feudo. Elverfeld comenzó trabajando en la cadena de hoteles de Ritz-Carlton en Dubai y poco después se incorporó al proyecto Autostad de la Volkswagen, creando el restaurante AQUA (restaurant-aqua.com), que inauguró en el año 2000. Es conocido por una cocina convincente en la que la combinación de simplicidad y refinamiento logra transformar lo cotidiano en el arte culinario más elevado. Las estrellas Michelin -¡lleva diez años consecutivos con 3 estrellas Michelin!- y demás galardones le han ido llegando de forma constante. En los últimos dos años AQUA también empieza a destacar en la lista de 'Los 50 mejores restaurantes del mundo'. Con estas credenciales poco más se puede añadir... que no sea recomendar sumergirse en ese océano de sensaciones que es AQUA.

Oficina de Turismo de Alemania en España: www.germany.travel/es