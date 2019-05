Plus Ultra Líneas Aéreas celebra su tercer aniversario lanzando un descuento del 50% en sus vuelos

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas cumple tres años desde que dio comienzo a sus operaciones y lo celebra con todos sus clientes habituales y potenciales lanzando una promoción muy especial, basada en un descuento del 50% sobre el precio del billete a cualquiera de sus destinos.

Esta campaña estará vigente los días 21, 22 y 23 de mayo, para volar en todas sus rutas reservando a través de su página web, www.plusultra.com, en su call center y en agencias de viajes.

Las condiciones de la misma son: para volar durante 330 días a partir del 21 de mayo de 2019, la tarifa no es reembolsable, cambio permitido con penalización, descuento aplicado sobre tarifa y no se aplica sobre tarifa tipológica, así como tasas e impuestos no incluidos.

En línea con su nombre y lo que representa, Plus Ultra Líneas Aéreas prioriza conectar España con Latinoamérica. Por esta razón, actualmente vuela a Perú, Venezuela y el 12 de julio comenzará a hacerlo a Ecuador. Concretamente, cuenta con tres vuelos directos semanales Madrid-Lima, dos Madrid-Caracas –que serán tres a partir del 20 de junio– y uno Tenerife Norte-Caracas.

Con respecto a Ecuador, dispondrá de tres frecuencias a la semana en vuelo directo, en la ruta Madrid-Quito-Guayaquil.

Sobre Plus Ultra

Plus Ultra Líneas Aéreas es una aerolínea española, fundada en el año 2011 y que despega por primera vez en junio de 2015. La compañía posee una sólida base de principios tanto en el marco laboral como en los servicios que presta, destacando siempre el respeto, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo para brindar un servicio de excelencia a los pasajeros.

Plus Ultra opera con cuatro aeronaves Airbus A340, en las que se puede disfrutar de dos tipos de clases a bordo: Económica y Ejecutiva.