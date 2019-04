Royal Palm Beachcomber Luxury recibe la Certificación de Plata EarthCheck

La cadena hotelera mauriciana Beachcomber Resorts & Hotels está de celebración, ya que su establecimiento de 5* GL Royal Palm Beachcomber Luxury, que forma parte de "The Leading Hotels of the World", ha sido reconocido con la Certificación de Plata EarthCheck, gracias a las prácticas eco-friendly en las que lleva años invirtiendo para promover tanto la eficiencia energética como la reducción de emisiones de CO2, entre otras.

Con la implementación de programas de desarrollo sostenible se ha logrado la etiqueta EarthCheck, que certifica que el hotel ha instaurado buenas prácticas y procedimientos para reducir el impacto negativo que tiene en el medio ambiente el alto consumo de energía.

Mathieu Rivet, gerente de ingeniería del grupo de Beachcomber Resort & Hotels, cree firmemente que esta nueva certificación impulsará y fortalecerá las medidas iniciadas hasta el momento por la cadena, dado que es importante la concienciación de que las actividades de un hotel pueden tener consecuencias perjudiciales para el entorno natural y para la comunidad en general.

Asimismo, ya que una de sus prioridades es la de brindar una experiencia única a sus clientes, este premio se perfila como el resultado del exhaustivo trabajo diario y la participación general de los equipos del grupo y el "Green Team". Por tanto, se pretende seguir ofreciendo a los huéspedes la excelencia, a través de una capacitación rigurosa del personal y el respeto de las auditorías; así como mantener la posición de establecimiento premium que garantiza la Certificación EarthCheck de Plata.

Este título oficial se trata de un gran logro para Royal Palm Beachcomber Luxury y simboliza un elegante y, a la vez, responsable arte de vivir, rasgo distintivo de los hoteles de la cadena.

Todo este esfuerzo tiene el objetivo final de conseguir la misma Certificación de Plata EarthCheck en todos los establecimientos que Beachcomber Resort & Hotels posee en la isla de Mauricio antes de finalizar 2019, reforzando así la ideología del grupo por encontrar soluciones sostenibles a los desafíos que enfrenta el planeta y proteger el medio ambiente.