Los 10 mejores hoteles para decir adiós a 2018

Aunque seguro que te gustaría tener el poder de detener el tiempo y disfrutar más y mejor de los buenos momentos, lo cierto es que ese bien que a casi todos nos parece tan escaso se nos escapa entre los dedos y nos aboca a un nuevo final de año. Parece que fue ayer cuando entrábamos en el novedoso – y casi futurista – siglo XXI y ahora estamos a punto de comenzar su segunda década.

Por eso, porque el tiempo vuela y la vida hay que vivirla al máximo, desde Skyscanner proponemos 10 buenos hoteles en lugares inmejorables para que puedas disfrutar de una Nochevieja inolvidable:

1. Hacienda del Buen Suceso, Gran Canaria, España

• El hotel: esta hacienda se encuentra en el precioso valle de Arucas, a tan solo 15 minutos en coche de Las Palmas de Gran Canaria y con vistas a verdes campos y el mar. Se trata de un antiguo caserón colonial - con 18 espaciosas habitaciones - que organiza una cena de Fin de Año compuesta por platos típicos isleños. Las mesas estarán dispuestas en un antiguo cobertizo típico de las plantaciones plataneras. Piscina, jacuzzi y baños turcos son solo parte de lo que podrás disfrutar aquí, antes y después de las uvas.

• Precio habitual: desde 130€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Gran Canaria: la isla de Gran Canaria da para unas buenas vacaciones de una semana, así que relájate en alguno de los muchos spas de la que es considerada como una de las capitales del turismo "wellness" de Europa, mientras planeas el resto de días. Visita el pintoresco pueblo de Puerto de Mogán – conocido como la Venecia de las Canarias -, las bellas dunas de Maspalomas y las imponentes formaciones rocosas de Roque del Nublo. Si viajas en familia, parques temáticos como Aqualand Maspalomas y Mundo Aborigen (en el que podrás aprender cómo vivían los primeros habitantes de la isla) son muy buenas opciones.

2. Hotel PortAventura, Tarragona, España

• El hotel: dentro del parque de atracciones de PortAventura, podrás disfrutar de este magnífico hotel/resort en el que pasar la Nochevieja con una cena llena de espectáculos y rodeado de los personajes del parque (como los protagonistas de Barrio Sésamo y Tadeo Jones). El hotel es perfecto para una Nochevieja tanto en familia como en pareja o con amigos.

• Precio habitual: desde 125€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Tarragona: además de divertirte en las atracciones de PortAventura, puedes acercarte a pasar el día en Tarragona. Se trata de una de las más bellas ciudades del Mediterráneo español. Admira el mar desde el Balcón del Mediterráneo y explora el legado romano en su Circo, el Anfiteatro o el Pretorio. Las plazas de la Font y el Rey, y su catedral son los otros puntos más emblemáticos. Si, además, el tiempo es benevolente, siempre puedes dar una vuelta por la playa de Salou y respirar la brisa marina. El primer baño del año ya queda para los más valientes.

3. Hoteles de Walt Disney World, Orlando, Estados Unidos

• El hotel: la Nochevieja en cualquiera de los hoteles de Walt Disney World, en Orlando, te hará sentir como si estuvieras en otro mundo. Podrás elegir entre vivirla en un antiguo pueblo minero, en el Wilderness Lodge; en cabañas típicas de la Polinesia, en el Disney's Polynesian Village Resort; o entre auténticos decorados de películas Disney, en el Disney's Art of Animation Resort. Perfecto para un Fin de Año en familia o pareja.

• Precio habitual: desde 220€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Orlando: Orlando es la tierra soñada por los amantes de los parques de atracciones. Aunque el más conocido de todos es Magic Kingdom, también podrás visitar otros como Epcot (una recreación de países de todo el mundo mezclada con una parte futurista), Hollywood Studios y Universal Studios Florida(ambos con decorados de películas y atracciones como 'Toy Story' o 'Transfomers'), Legoland y Universal Islands of Adventure (uno de los mejores en cuanto a calidad de las atracciones y ambientación). Ya que has viajado tan lejos, quédate unos días y aprovecha para disfrutar de esta tierra del espectáculo. Además, puedes complementarlo con una escapada a la mítica Miami.

4. Hotel Belmond Copacabana, Río de Janeiro, Brasil

• El hotel: es Nochevieja, así que no escatimes en gastos y date el lujo de pasar la última noche del año en el hotel más icónico de la playa más famosa de toda Sudamérica, Copacabana. Desde que abrió sus puertas en 1923, el Hotel Belmond ha sido el lugar en el que la élite de la ciudad ha saboreado frescas caipiriñas mientras disfrutaba de las mejores vistas posibles de Copacabana. Cena en el hotel y sube a su terraza para contemplar los esplendorosos fuegos artificiales lanzados desde el agua. Después, baja a la playa a vivir la "Reveillon". Dicen que es la fiesta de Nochevieja más grande del mundo ¿Te la vas a perder?

• Precio habitual: desde unos 220€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Río de Janeiro: hay mil maneras de disfrutar del verano en una de las ciudades más vibrantes de América del Sur. Tras haber disfrutado de la gran fiesta de Nochevieja en la playa, sacúdete la resaca dándote un baño en Ipanema o Copacabana. Sube a conocer el Cristo Redentor y admirar las mejores vistas de Río de Janeiro. Toma el teleférico al Pan de Azúcar, sumérgete en la naturaleza del cercano Parque Nacional de Tijuca, siéntate en los asientos de las gradas del mítico Maracaná y tómate algo y disfruta del buen ambiente nocturno de los restaurantes, bares y discotecas del barrio de Lapa. Río no te la acabas ni en una vida entera.

5. Santa Claus Holiday Village, Rovaniemi, Finlandia

• El hotel: pocas veces podrás decir que has pasado la última noche del año en una cabaña a dos minutos andando de la casa de Papá Noel. Él ya habrá viajado por todo el mundo para dejar los regalos unos días antes, así que podrás visitarlo en el principio de su nuevo año de trabajo. En este pueblecito finlandés cercano al círculo polar ártico te sentirás como en un mundo mágico, rodeado de bosques nevados, gnomos y renos. Podrás elegir entre cabañas dobles o familiares.

• Precio habitual: desde 250€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Rovaniemi: no habrá muchas Navidades en las que tengas un plan mejor que el poder visitar la casa de Papá Noel. Además, no creas que por llegar justo unos días después de su gran día de trabajo vas a encontrar la aldea sin actividad. Los gnomos y Santa Claus no descansan casi ningún día del año y ya se encontrarán preparando los juguetes que entregarán la próxima Navidad. Si necesitas respirar aire fuera de ese mundo de magia, siempre puedes hacer excursiones con trineo, esquiar o explorar los bosques con raquetas de nieve.

6. Hotel Intercontinental, Sídney, Australia

• El hotel: ¿quieres ser una de las primeras personas en dar la bienvenida al nuevo año? Pues podrás hacerlo con estilo en este hotel. La terraza del mismo es el mejor mirador que puedes encontrar sobre la famosa Bahía de Sídney. Nadie verá el gran espectáculo de fuegos artificiales de esa noche mejor que tú. Las habitaciones son lujosas y la cena exquisita.

• Precio habitual: desde 190€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Sídney: el verano es caluroso en Sídney, así que te recomendamos que te des un baño o, si tienes alma de surfista, cojas las olas en la mítica playa Bondi Beach. Un paseo por el muelle - te resultará extraño verlo más despejado tras la vorágine de Nochevieja -, el Jardín Botánico, la Opera House y subir al Puente de la Bahía de Sídney son otras cosas que no puedes dejar de hacer en tus días en la ciudad. Si quieres escapar de la urbe y sentir la naturaleza australiana, a una hora en coche tienes las Blue Mountains, un paisaje monumental compuesto por acantilados de roca caliza, cascadas, bosques y jardines.

7. Refinery Hotel, Nueva York, Estados Unidos

• El hotel: los lectores de 'USA Today' eligieron el bar de la terraza de este hotel como el mejor de este tipo en Estados Unidos. Ubicado entre la estación de Grand Central, el Empire State y Times Square, en Nochevieja se monta aquí una de las mejores fiestas de la Gran Manzana, con DJ's de reputación internacional y gente guapa. El hotel posee habitaciones y restaurante de estilo 'vintage' y, según dicen, los mejores cócteles de la ciudad.

• Precio habitual: desde 255€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Nueva York: como es normal, en la ciudad que nunca duerme puedes hacer un sinfín de cosas. Ir de compras por los famosos outlets de Manhattan, curiosear en sus librerías de otro siglo, pasear por Central Park, el puente de Brooklyn o Highline. Planes más culturales incluyen visitas a museos como el MoMA o el Metropolitano, y presenciar uno de los famosos musicales de Broadway. Por último, no dejes de admirar las vistas de los rascacielos de Nueva York desde lo alto del Empire State o The Top of the Rock.

8. The Vine Hotel, Madeira, Portugal

• El hotel: ¿sabías que Funchal posee el récord mundial de lanzamiento de fuegos artificiales? Y ese récord lo consigue con su tremendo espectáculo de la noche de Fin de Año. Para vivirlo en primera persona este hotel es fabuloso, pues desde su posición elevada tienes vistas al puerto y la bahía, que es donde tiene lugar el show. La decoración del hotel tiene que ver con la tradición vinícola de Funchal y las habitaciones de cada planta están decoradas con colores que hacen referencia a las cuatro estaciones del año. Aquí encontrarás magníficos vinos, tranquilidad, gimnasio, spa y una gran cena de Nochevieja, basada en productos del mar y acompañada por los mejores vinos de Madeira.

• Precio habitual: desde 135€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Madeira: lo ideal es pasar una semana en Madeira. Así podrás disfrutar de caminatas por sus bellas levadas, vistas magníficas en sus miradores enclavados en lugares imposibles, paseos por sus pueblos de aspecto colonial, cenas y comidas sin prisa, degustando la rica gastronomía de esta isla de la Macaronesia.

9. Santhiya Koh Phangan Resort & Spa, Koh Phangan, Tailandia

• El hotel: bungalows hechos con madera de teca (la mejor madera del mundo) y escondidos en una selva tropical con vistas a las cristalinas aguas del Golfo de Tailandia. Piscinas con cascadas sobre roca natural. Un spa donde puedes probar decenas de tipos de masajes placenteros. Embarcaciones esperando en el muelle del hotel para llevarte a otras islas como Koh Tao o Ko Samui. Suena a lugar idílico, ¿verdad? Pues si te apetece algo de locura en Nochevieja, deja el hotel por la noche y ve a la playa de Hat Rin, donde te esperará la madre de todas las fiestas de la Nochevieja tailandesa.

• Precio habitual: desde 160€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Koh Phangan: esta isla tailandesa es un destino ideal tanto para parejas como para grupos de amigos que busquen fiesta sin cuartel. Durante el día puedes alquilar una moto y visitar las muchas hermosas playas de la isla, sus templos y partes de selva (con cataratas incluidas), además de bucear en unas aguas cristalinas llenas de vida en forma de peces de colores nadando entre corales. Por la noche tienes fiesta sin parar. En la pequeña playa de Hat Rin – al sur de la isla y sede de la mundialmente famosa Full Moon Party – hay fiestas prácticamente cada noche entre el día de Navidad y el de Nochevieja. Son muy pocos los que aguantan toda la semana ¿Serás tú uno de ellos?

10. Radisson Red Hotel V&A Waterfront Cape Town, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

• El hotel: es verano en el hemisferio sur y lo que apetece es disfrutar de la última noche del año al aire libre. Si, además, el atardecer te brinda una estampa tan bella como la del sol poniéndose tras la cima achatada de la mítica Table Mountain, tienes el paquete completo. El hotel Radisson Red posee habitaciones espaciosas con una decoración moderna y su joya más preciada es el bar de su terraza, desde el cual podrás presenciar los fuegos artificiales de Nochevieja.

• Precio habitual: desde 145€/noche (habitación doble).

• Qué hacer en Ciudad del Cabo: en el sur de África no hay una ciudad que desprenda una energía tan potente como la que sientes en Ciudad del Cabo. La achatada Table Mountain lo regenta todo desde lo alto, con las tierras salvajes del Cabo de Buena Esperanza al sur y las casas extendiéndose por sus faldas al oeste. Su dramática historia reciente – y la del país – está latente en Robben Island - la isla donde Nelson Mandela y otros presos políticos pasaron décadas encerrados - y el Museo del Distrito 6. Ciudad del Cabo es multicultural, y lo apreciarás en sus playas y las terrazas que se llenan cuando baja el calor y comienza a atardecer. Ese es el mejor momento del día para vivirla.