PANGEA The Travel Store lanza una nueva línea de viajes deportivos

Como cada vez son más los viajeros que demandan viajes temáticos, especialmente viajes en los que el deporte es el protagonista, en PANGEA han decidido apostar por este producto, uniendo ambos conceptos para crear una nueva línea de negocio de viajes de fútbol: PANGEA Sports. De este modo, han lanzado escapadas a Liverpool y Mánchester para vivir el ambiente de la Premier League.

Aunque la agencia de viajes arranca con propuestas enfocadas al fútbol, pretende seguir creciendo y ofrecer también diferentes opciones a seguidores de otros deportes como el baloncesto, el tenis o el rugby.

Por el momento, la propuesta que hace la agencia de viajes incluye escapadas de fin de semana para vivir en directo la magia de la Premier League. De hecho, uno de sus opciones más destacadas es un viaje para conocer el estadio Old Trafford y sentir la emoción del derbi de Mánchester en un ambiente 100% futbolero. El viaje tendrá lugar el próximo 16 de marzo, coincidiendo con el fin de semana del Día del Padre. Además, las personas que se apunten viajarán junto al periodista deportivo Fran Guillén, un acompañante que enriquecerá aún más la experiencia. Guillén lleva más de 10 años trabajando como comentarista, narrador y presentador en medios. El viaje diseñado por Pangea Incluye alojamiento, entrada oficial al partido, visita guiada al Museo Nacional de Fútbol de Mánchester, entrada al museo y visita de Old Trafford, pintas de cerveza pre-partido, bufanda y seguro de viaje.

«El fútbol es la excusa para descubrir ciudades de la Europa menos conocidas. No sólo es la emoción de ver el partido, sino también tomar pintas en los famosos pubs de la zona y seguir la ruta de los Beatles hasta el mítico bar The Cavern», añade Daniel Puertas, director general de negocio de PANGEA. «Con el afán de seguir cumpliendo sueños, hemos creado el concepto "Un domingo cualquiera", para entrar en el campo del Liverpool en Anfield, sonando Never walk alone, o vibrar en el "Teatro de los sueños" de Old Trafford del Mánchester. Es mucho más que una experiencia, es pura emoción», opina.

PANGEA The Travel Store ofrece también viajes para asistir a otros partidos de interés como el Manchester City-Totthenham Hotspur o el Manchester United-Chelsea FC.

A medio plazo, PANGEA planea ampliar su oferta de viajes futboleros a otros países donde el fútbol también genera gran expectación como Italia, Alemania o Francia.