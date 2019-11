Budapest, el destino más navideño para el Puente de Diciembre

El Puente de Diciembre se ha convertido en un clásico para los amantes de los mercadillos navideños, que aprovechan esos días libres para escaparse a las capitales y ciudades europeas que viven estas fiestas con gran intensidad. Uno de los destinos en los que el ambiente es más auténtico, y en el que la tradición artesanal, el brillo de las bombillas y los aromas de antaño inundan las plazas, es Budapest, que en 2019 ha gozado de la condición de Mejor Destino Europeo.

Si te decides a visitar la capital húngara antes de que finalice el año, no dejes de visitar dos de sus mercadillos más famosos: el de Vorosmarty Square (Christmas Fair Vorosmarty Square) y el de Basilica (Christmas Market by Basilica), que abrirán sus puertas desde el 8 y el 22 de noviembre, respectivamente, y permanecerán operativos hasta el día 1 de enero. En ambos encontrarás infinidad de regalos hechos a mano, preciosos adornos de Navidad y un gran número de puestos de comida en los que podrás probar especialidades húngaras como la "col rellena de carne y arroz" (Töltött káposzta), riquísimas "sopas de carne o pescado", y deliciosos postres como el Chimney Cake, una especie de cornete hecho con una suave masa, que se espolvorea con azúcar y se puede rellenar con todo tipo de ingredientes adicionales.

Completa tu escapada con una relajada estancia en uno de los últimos hoteles de diseño que ha abierto sus puertas en Budapest, el Barceló Budapest, que cuenta con 179 habitaciones y disfruta de una inmejorable ubicación en el distrito VI, en pleno centro histórico de la capital y dista apenas 10 minutos a pie de ambos mercadillos.