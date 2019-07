Vannin Capital lidera una demanda de 1.500 afectados por el cártel de camiones

El fondo de litigios Vannin Capital se ha aliado con el family office, Systema Capital, para encabezar una reclamación colectiva por el cártel de los fabricantes de camiones que operó en Europea entre 1997 y 2011.

Se trata de una de las primeras operaciones de financiación mayorista desde la entrada en vigor de la Directiva de la UE en materia de acciones de dan?os por infracciones al Derecho de la Competencia, y la primera que ha sido capaz de cerrar una operación real de financiación, disponiendo todavía de recursos para seguir financiando a nuevos afectados.

Systema Capital es un Family Office con sede en Andorra fundado en 2017 especializado en los sectores de private debt, private equity y, más recientemente, litigation funding. Entre sus inversiones destacan las realizadas en etapas anteriores al frente de distintas áreas de banca de inversión en Catalunya Caixa primero, y posteriormente en Morabanc.

El family office ha armado una plataforma que ofrece la financiación del 100% de los costes del litigio, y no supone coste alguno para el cliente en caso de pérdida de la reclamación. Por otra parte, el cliente participa en un colectivo de demandas que, por su masa crítica, quieren que tenga capacidad para negociar con los fabricantes. La propuesta no obliga al afectado a cambiar de abogado -si bien la supervisión jurídica siempre corre a cargo de la plataforma- y en determinados casos permite recuperar de manera anticipada el dinero ya invertido en la defensa legal. Asimismo, se contempla una remuneración a los abogados por la adhesión de los afectados a la plataforma, se ocupen o no de la defensa jurídica.

La plataforma estima recuperar un mínimo de 12.000 euros por camión en una cartera promedio, de los cuales aproximadamente tres cuartas partes del beneficio neto a repartir sería para el propietario del camión afectado. El precio medio de compra por vehículo es de unos 70.000 euros. Según estimaciones de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), podrían ser más de 200.000 los camiones españoles afectados durante los 14 años de operación del cártel. El plan de la plataforma es acompañar al afectado en todas las fases del proceso, conseguir aglutinar un número de camiones muy superior a los 1.500 actuales, y llevar a cabo exclusivamente en España la defensa de las reclamaciones.

La sentencia del Tribunal Regional de Hannover en diciembre de 2017 abrió las puertas a reclamaciones. Este mismo órgano sancionó en 2016 a los cartelistas con una multa de casi 3.000 millones de euros, la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha.

El cártel estaba formado por las empresas MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF, así como por Scania. Esta última empresa es la única que no admitió su responsabilidad, por lo que está a la espera de una sentencia condenatoria en firme después de haber recurrido.

Andersen Tax & Legal será la firma independiente legal y fiscal con presencia en todo el mundo a través de firmas asociadas y firmas colaboradoras de Andersen Global. Al equipo de expertos de Systema Capital y de Andersen Tax & Legal se suman dos socios clave: un despacho de abogados barcelonés que se ocupará de la dirección jurídica y los expertos en consultoría y peritajes económicos de NERA, una de las consultoras líderes en análisis económico de la competencia y de estimación de daños. El informe pericial es muy complejo en estos casos y por ello se presenta como un elemento de suma importancia para el éxito del litigio pues es fundamental para determinar la cuantificación del daño sufrido y de la indemnización.

A la importancia de este informe hay que añadir el de la auditoría externa, cuya elaboración recae en PKF Attest, cuyo objetivo consistira? en verificar que la informacio?n y los datos aportados a los informes sean verídicos, y en evitar tareas administrativas a los afectados.