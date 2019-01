Boeing estrena su primer avión autónomo de pasajeros

El gigante aeronáutico Boeing h anunciado que su primer vehículo aéreo autónomo de pasajeros, un aparato eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, completó su primer vuelo de prueba. El primer vuelo del prototipo tuvo lugar este martes en Manassas (Virginia), a unos 50 kilómetros de Washington, informó la compañía en un comunicado.

El programa de Boeing NeXt, que lidera los esfuerzos en movilidad aérea urbana de la compañía aeronáutica, ha diseñado y desarrollado el vehículo autónomo a través de Aurora Flight Sciences, filial de Boeing, y seguirá haciendo pruebas para mejorar la seguridad y la fiabilidad de esta modalidad de transporte aéreo. El vehículo eléctrico de pasajeros con despegue y aterrizaje vertical, de 9,14 metros de alto y 8,53 de ancho, tiene un alcance de diseño de hasta 80 kilómetros.

En el vuelo de prueba, el prototipo completó el proceso controlado de despegue, suspensión en el aire y aterrizaje, al tiempo que se pusieron en funcionamiento las funciones autónomas del vehículo y los sistemas de control en tierra.

BREAKING: It's another first for us. Along with @AuroraFlightSci we've successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz