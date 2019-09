Sin llantos de bebés... Japan Airlines crea un mapa de asientos para evitar los ocupados por menores

Las turbulencias no son el único fenómeno incómodo de los aviones. ¿Quién no ha volado a lado de un bebé? Esta casualidad ha provocado en la mayoría de ocasiones un mal rato para las personas que viajan cerca de un menor que llora sin cesar. Conscientes de esta necesidad, Japan Airlines ha desarrollado una herramienta, que también va a suponer un alivio para los propios padres, para que los usuarios sepan el sitio fijo donde se sentarán los menores cuando compran el billete por internet.

Pero, ¿cómo funciona? El proceso es de lo más sencillo. Cuando un pasajero notifique que viajará con un bebé -de entre ocho días y dos años-, un icono con la cara de un lactante aparecerá en su número de asiento. De esta manera, los futuros pasajeros dispondrán de esta información para elegir el asiento. Japan Airlines ha avisado que en el caso de la compra de billetes mediante un tercero o aquellos que formen parte de paquetes turísticos, el icono no aparecerá.

La medida parece que ha gustado a muchos usuarios. Rahat Ahmed, un hombre del mundo financiero, ha mostrado su satisfacción en Twitter: "Gracias, Japan Airlines por advertirme dónde los bebés planean gritar y gritar durante un viaje de 13 horas. Esto realmente debería ser obligatorio en todas las aerolíneas".

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD