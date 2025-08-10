Los aeropuertos españoles operaron 175.000 vuelos en julio, un 3,3% más

El tráfico aéreo en los aeropuertos españoles creció un 3,3% en julio de 2025, cuando se registraron 175.894 vuelos, mientras que en el mismo mes de 2024 la cifra fue de 170.280.

Según los datos aportados por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), el aeropuerto Málaga-Costa del Sol lideró este incremento con 659 vuelos adicionales respecto a julio de 2024, alcanzando los 8.894 vuelos. En segundo lugar, se situó el aeropuerto Barcelona-El Prat, con un aumento de 585 operaciones.

El pasado mes, las rutas nacionales con mayor volumen de operaciones en España estuvieron lideradas por el trayecto Barcelona-Palma de Mallorca, con 763 vuelos, seguido muy de cerca por su ruta inversa, que registró 756 vuelos. En tercer lugar, la ruta entre Gran Canaria y Lanzarote alcanzó 679 vuelos.

Por su parte, el tráfico aéreo internacional entre España y destinos europeos experimentó un crecimiento del 4,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por aerolíneas, Ryanair, Vueling e Iberia repitieron su posición como las aerolíneas líderes en el tráfico aéreo español. Ryanair encabezó el mercado con un total de 35.277 vuelos, seguida por Vueling, que registró 20.898 operaciones, e Iberia, con 20.494.

En cuanto al mercado doméstico, estuvo protagonizado por tres grandes actores: Iberia, Vueling y Binter Canarias, que ocuparon los primeros puestos en número de vuelos operados en rutas domésticas. En conjunto, estas tres aerolíneas gestionaron más de 27.165 vuelos nacionales, reafirmando su papel central en la movilidad aérea española.

Por otro lado, las aerolíneas más puntuales de España fueron TUI Airlines Belgium, Air Lingus e Iberia, considerando tanto vuelos domésticos como internacionales y tomando en cuenta solo aquellas aerolíneas que operaron al menos 100 vuelos durante el mes.

Con respecto a los retrasos, los vuelos con una demora de más de tres horas supusieron en julio el 0,79% de todos los vuelos operados.