El nuevo contrato de autobús urbano de Zaragoza se licitará en septiembre

El nuevo contrato de autobús urbano de Zaragoza se licitará el próximo mes de septiembre. Es la fecha prevista después de que se haya decidido dar más tiempo ante el proceso de negociación del convenio colectivo y de cara a poder incorporar las mejoras que en él se recojan.

Comité de empresa y la dirección de Avanza, concesionaria del servicio de autobús urbano, están negociando el nuevo marco laboral por lo que hace unas semanas, representantes del comité trasladaron al Ayuntamiento de Zaragoza más tiempo para cerrar el convenio antes de ultimar las condiciones de la nueva concesión del bus urbano.

"Se han dado unas semanas, hasta principios de septiembre", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación de los nuevos autobuses eléctricos que se van a incorporar este verano a la flota.

De este modo, se pretende que las condiciones del convenio colectivo se puedan ver reflejadas en el nuevo contrato del bus urbano. No obstante, Chueca ha explicado que se ha trasladado esta solicitud de más tiempo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), dado que en su sentencia, de marzo de 2024, se obligaba al Gobierno de Zaragoza a presentar los nuevos pliegos para licitar el servicio de autobús urbano en el plazo de un año. El actual contrato de autobús urbano data de 2013 y su vigencia finalizó en el año 2023.

El plazo inicial dado por los tribunales ha vencido el pasado mes de marzo. No obstante, se esperará a la respuesta del TSJA. "Si no nos dice lo contrario, entendemos que la dan por buena y, si no, que se pronuncia y nos diga que tienen que salir los pliegos porque ya están preparados y estaban en intervención cuando llegó esta petición".

