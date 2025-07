Un hombre murió este martes por la mañana tras ser succionado por el motor de un avión de la aerolínea española Volotea en el aeropuerto de Milán-Bérgamo (Orio al Serio). El suceso se produjo en torno a las 10:35 horas locales, cuando el individuo accedió a pie a la pista y fue alcanzado por uno de los motores del Airbus A319 que operaba el vuelo V7-3511 con destino al aeropuerto de Asturias.

Según ha confirmado Volotea, a bordo del avión viajaban 154 pasajeros y seis empleados de la compañía —dos pilotos y cuatro tripulantes de cabina—. Ninguno de ellos resultó herido. Tras el incidente, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones y desvió varios vuelos a otras terminales como Bolonia, Verona y Milán-Malpensa. El tráfico aéreo se reanudó a las 12:00 horas.

La víctima no era pasajero ni formaba parte del personal del aeropuerto, según las primeras investigaciones. Las autoridades italianas intentan esclarecer cómo pudo acceder a una zona de acceso restringido y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del suceso.

Acceso no autorizado a la pista

La agencia ANSA y otros medios italianos informan de que el hombre habría accedido al recinto aeroportuario desde el exterior, circulando en sentido contrario por una de las vías cercanas a la terminal, donde habría abandonado su vehículo. Según Il Corriere della Sera, tras atravesar la zona de llegadas, el individuo forzó una puerta de seguridad que da acceso directo a la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Desde allí, se dirigió corriendo hacia la pista, donde fue alcanzado por el motor izquierdo del avión.

El gestor aeroportuario Sacbo confirmó que las operaciones en Orio al Serio fueron suspendidas a las 10:20 "debido a un inconveniente ocurrido en la calle de rodaje, cuyas causas están siendo investigadas por las fuerzas del orden".

En un comunicado emitido horas después del suceso, Volotea lamentó lo ocurrido y confirmó que la persona implicada no tenía relación con la compañía ni viajaba en el vuelo. La aerolínea indicó que, tras el incidente, "una persona que no estaba a bordo del vuelo y no tiene relación con la empresa sufrió heridas graves".

"Volotea está haciendo todo lo posible para apoyar a los pasajeros afectados en este difícil momento, mientras trabaja en estrecha coordinación con las autoridades italianas", señala el texto. La compañía ha reubicado a los pasajeros en otro vuelo desde Bérgamo a las 15:55 horas, con llegada prevista al aeropuerto de Asturias a las 18:20.

La aerolínea también ha activado un número gratuito de atención para familiares y amigos de los ocupantes del vuelo, y está ofreciendo apoyo psicológico tanto a los pasajeros como a los miembros de la tripulación.

Impacto operativo y retrasos

El avión siniestrado debía continuar su ruta hacia Málaga a las 13:25 horas, pero el servicio fue reprogramado a las 14:55 tras el incidente. Durante la suspensión temporal del tráfico en Orio al Serio, se desviaron varios vuelos a otras terminales cercanas. El aeropuerto, situado a unos 45 kilómetros de Milán, es una de las principales bases para aerolíneas de bajo coste en el norte de Italia.

La investigación sobre lo ocurrido sigue abierta. Las autoridades no han ofrecido aún una versión definitiva de los hechos ni han confirmado públicamente la identidad de la víctima, que según medios locales tendría unos 35 años.