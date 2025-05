ASTIC celebra su 65º aniversario con una jornada conmemorativa en La Granja

El Palacio de Convenciones de La Granja acogerá el 4 y 5 de junio de 2025 el 65º aniversario y la XLVIII Asamblea General de ASTIC, una cita que reunirá a representantes clave del sector del transporte profesional por carretera y la movilidad sostenible. La jornada inaugural, el miércoles 4, dará comienzo a las 17:00 horas con la bienvenida a cargo de Marcos Basante, presidente de ASTIC.

El encuentro contará con la presencia institucional de Rocío Báguena Rodríguez, secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Ángela de Miguel, recientemente nombrada presidenta de CEPYME; y de José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, encargado de la clausura institucional.

A las 17:20 está prevista la apertura oficial por parte de Gregorio Peña, presidente-editor de EcoPrensa (El Economista), seguido por la intervención de Rocío Báguena Rodríguez, secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

A continuación arrancará una mesa de debate que, bajo el título "El futuro del transporte profesional por carretera. Un sector estratégico en transformación" analizará la situación actual y las perspectivas del ecosistema logístico.

Moderada por Amador G. Ayora, director de El Economista, contará con la participación de Marcos Basante (presidente de ASTIC y CEO de Global Spedition), Pierre-Yves Sachet (vicepresidente ejecutivo de Mobility & New Commerce en Moeve), Felipe Navascúes Díaz (director de Stellantis Drive For You) y Miguel Ángel García Jiménez (director de Aprovisionamiento y Transporte en Covnirán).

A las 19:15, el evento concluirá su primera jornada con el acto de clausura a cargo de José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León. Posteriormente, a las 20:00, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel en el Parador de La Granja, seguido de una cena y fiesta entre las 21:00 y las 00:00 horas, en el transcurso de la cual se entregarán reconocimientos y honores.

La segunda jornada, el jueves 5 de junio, comenzará a las 10:30 con la apertura de la XLVIII Asamblea General, en una sesión exclusiva para afiliados. A las 11:30 se celebrará un coffee break, y de 12:20 a 13:00 tendrá lugar la rueda de prensa oficial. La clausura del evento se realizará con un cóctel en la terraza a las 14:00 horas.

La Asamblea General de ASTIC se perfila así como un punto de encuentro clave para debatir los retos y oportunidades del transporte profesional por carretera en España, con un programa que combina análisis institucional, debate empresarial y actividades de networking.