Ricardo Ramos (Siemens Mobility): "El ferrocarril es una infraestructura crítica para vertebrar Europa y ser más competitivos"

Ricardo Ramos asumió el liderazgo de Siemens Mobility España y la región suroeste de Europa a principios de año con el reto de hacer frente a un momento vibrante para el ferrocarril, sumido en una profunda actualización mientras se intensifica la competencia entre operadores.

Físico de formación, toma el mando de la compañía tecnológica tras 25 años formando parte del sector ferroviario en distintas responsabilidades. Sucede en el cargo a Agustín Escobar, recientemente fallecido junto a su familia en un accidente aéreo, quien ocupaba la posición de CEO global del negocio de Rail Infrastructure.

Imagino que todavía están afectados la trágica pérdida de Escobar y su familia.

Así es, este suceso nos ha conmocionado a toda la compañía y, en especial, a todos los que conocíamos personalmente a Agustín Escobar y a su familia. Supone una gran pérdida, pero nos quedamos con el legado tan importante que nos ha dejado al posicionar a Siemens Mobility España en el lugar que ocupa actualmente.

Hablando de ese posicionamiento, ¿cómo fue el negocio el pasado año?

A nivel global, cerramos el año fiscal 2024 en septiembre y fue bastante positivo. Estuvo en línea con la tendencia del mercado, pero Mobility además mejoró su tendencia. Crecimos un 10% en ventas, lo cual es un ritmo muy bueno, remarcando que en el último trimestre registramos récord de entrada de pedidos y aumento de las ventas de un 15%. Cerramos con una entrada total de pedidos de 15.800 millones de euros, que además mejoraron la calidad de la cartera, que implica menos riesgos y un margen más saludable, y el ebit se situó cerca del 9%, dentro del rango objetivo (del 8% al 10%).

¿Qué cifras esperan para 2025?

La idea es seguir con este ritmo de crecimiento, entre un 8% y 10%, y mantener la banda de beneficio. En el primer trimestre de 2025 bajaron los pedidos en relación con el mismo período del año previo, ya que este contó con importantes pedidos de Austria e Inglaterra. Pero estamos muy contentos, porque la calidad de la cartera sigue mejorando, con un margen más saludable y un book to bill mayor que 1, uno de nuestros indicadores más importantes. Esto nos da la capacidad de seguir creciendo. Siemens Mobility España irá en esta misma línea.

¿Cuánto durará esta "edad de oro" que vive el sector en los últimos años?

Cuando miramos las previsiones, todo indica que la inversión en ferrocarril va a seguir creciendo. Los análisis que tenemos muestran que el mercado seguirá en expansión.

¿El rearme europeo puede cambiar la apuesta continental que había por el transporte sostenible?

Creo que no. El sector ferroviario es una infraestructura crítica para vertebrar Europa y, estratégicamente, transportar pasajeros y mercancías, algo que necesitas si piensas en términos defensivos. Y no sólo hablamos de seguridad, también de competitividad. Una de las formas de serlo es siendo más sostenibles, y para ello no queda otra opción que usar el tren. Su capacidad de transporte es infinitamente superior a otros medios. No sólo hay que invertir en defensa, también en infraestructuras estratégicas, ambas van de la mano.

Oriente Medio, África o EEUU llevan años invirtiendo en ferrocarril. ¿Se está desplazando el peso del tren europeo?

Para la industria ferroviaria es una oportunidad el crecer en otras áreas geográficas. No creo que en Europa se esté agotando el mercado, tiene una base muy grande ya instalada que se tiene que modernizar. Todos los países tienen redes muy densas y siguen invirtiendo en el tren. En EEUU no ha habido grandes inversiones, pero en Oriente Medio hay muchos proyectos; también en Australia, donde trabaja sobre todo el equipo de España, que suministró el sistema ERTMS a varias líneas.

¿La administración Trump supone una amenaza para la financiación de sus proyectos en EEUU?

Somos conscientes de que puede haber cierta incertidumbre política, pero hay ciertas inversiones que son imparables, como la alta velocidad. Además, al ser una iniciativa privada, no debería haber ningún problema, por lo que no vemos que pueda haber grandes cambios. Seguimos con nuestros planes de inversión y vamos a abrir dos fábricas en EEUU, en Nueva York y Carolina del Norte, prueba de que las inversiones y los proyectos siguen adelante.

¿Les está afectando ya el conflicto arancelario?

Estamos analizando constantemente cómo nos afecta, porque cambia día a día. Tenemos proyectos con componentes que viajan de Europa a EEUU, o producción radicada en ese país. Es un problema bilateral y estamos viendo las implicaciones.

La industria asiática va tomando posiciones en Europa, Marruecos o Egipto. ¿Cómo afrontan su competencia?

El mapa de competencia va a cambiar, pero estamos preparados para competir con ellos y nuestra forma de hacerlo será a través de la innovación. Hace muchos años que decidimos ser líderes en innovación para serlo del mercado, y así está siendo. Además, tenemos una política de proximidad para escuchar las necesidades de los clientes y personalizar nuestro porfolio. Aplicamos esa innovación continua para seguir siendo competitivos, sabiendo además que habrá nuevos actores en el mercado que nos harán mejorar a nosotros.

¿Tienen en mente nuevas adquisiciones de empresas?

En 2023 adquirimos la italiana Uptrail, dedicada a algoritmos en gestión de software y planificación del transporte; y la eslovaca HMH, que hace equipos de protección embarcados. Siempre estamos explorando el mercado y cuando haya una oportunidad, la exploraremos, pero hay que mirar las necesidades dl porfolio, ya que estamos presentes en todas las etapas de la cadena de valor.

¿Cómo avanzan las obras para ampliar sus instalaciones en Cornellá?

La nueva nave de 2400m2 está casi acabada. Se generarán 22 puestos de trabajo adicionales derivados de esta ampliación y de las nuevas líneas de bastidores y reductoras. Asimismo, invertimos para que la fábrica sea 'cero emisiones en 2030.