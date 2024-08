Óscar Puente confirma que ya hay técnicos de Transportes trabajando en una alternativa para el tren litoral de Málaga

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles en relación con el tren litoral de Málaga que ya hay técnicos trabajando "en posibles alternativas, en posibles trazados" para hacer de este proyecto una realidad.

"Vamos a ir de la mano" de las instituciones andaluzas y de Málaga "para intentar encontrar una solución y dotar a esa zona de España de un mejor servicio ferroviario", ha señalado Puente en una entrevista en Antena 3, al tiempo que ha valorado la mesa de trabajo sobre movilidad que tuvo lugar en julio en la que participaron el Gobierno central, la Junta, la Diputación y ayuntamientos de Málaga y Cádiz, en la que, entre otros, el Ejecutivo central se comprometió a dar "pasos inmediatos" con los estudios de este proyecto.

Precisamente, sobre la reunión ha destacado el acuerdo al que se llegó, como fue, entre otros, la creación de un grupo de estable de trabajo que aborde el tren litoral, "que va a analizar las alternativas técnicas a ese tren del litoral que reclaman en Málaga".

"Tengo que decir que se ha producido con un enorme consenso y entera satisfacción de todas las instituciones", ha subrayado el ministro, quien, además, ha aplaudido "la labor" del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Al respecto, ha añadido que el secretario de Estado "fue allí a un escenario muy complejo, muy difícil y que logró arrancar un buen acuerdo que nos va a poner a trabajar en esa alternativa para ese tren".

Una orografía "muy compleja"

El ministro Óscar Puente ha reconocido, no obstante, que "no es fácil, muchas veces hablamos de las infraestructuras como si fueran una línea en un mapa y la orografía entre Málaga y Marbella es muy compleja, hay un enorme desarrollo inmobiliario que no lo hace fácil".

Ha insistido, al respecto, en que "estamos trabajando, tenemos ya algunos técnicos trabajando en posibles alternativas, en posibles trazados y vamos a ir de la mano de las instituciones andaluzas y demás para intentar encontrar una solución y dotar a esa zona de España de un mejor servicio ferroviario", ha concluido Puente.

Obras del Puerto de Almería

Por otro lado, el titular de Transportes ha presidido este miércoles el Consejo de Administración Extraordinario de la Autoridad Portuaria de Almería, donde ha destacado la importancia de invertir en el desarrollo del Puerto de Almería y se ha comprometido a impulsar la culminación de los nuevos accesos desde la A-7 y la N-340A, en los que "ya se está trabajando para facilitar e impulsar el tráfico de mercancías, y a agilizar el proyecto de integración Puerto-Ciudad".

Puerto de Almería. Foto: Ministerio de Transportes.

Respecto a la integración, el ministro ha asegurado que "se está trabajando para concretar los aspectos técnicos necesarios para hacer realidad el convenio para integrar el edificio de Capitanía Marítima y el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en el proyecto Puerto-Ciudad", según un comunicado del Ministerio de Transportes.

En este contexto, Puente ha señalado que "se trata de un puerto vital para la economía y comercio y cuya mejora y optimización llevamos trabajando mucho tiempo". Asimismo, ha anunciado que mantendrá una reunión con la alcaldesa de la capital almeriense, María del Mar Vázquez, a principios del próximo mes de septiembre para abordar algunos asuntos en materia de transporte en la provincia.

Inversión "inédita"

El ministro de Transportes también ha destacado que, en los últimos seis años, el Ministerio ha licitado en Almería 1.181 millones de euros, más de medio millón diario, y ejecutado inversiones por 735 millones de euros. "Unas cifras que, además de ser inéditas en la provincia, nos permiten dibujar un futuro prometedor para revolucionar la movilidad almeriense", ha explicado.

Inversiones que, según el ministro, está previsto continuar en el Puerto de Almería mediante el Plan de Inversiones que permitirá llevar a cabo actuaciones por valor de 80 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años. Entre ellas se encuentra la primera fase de la prolongación del Muelle de Pechina, así como su conexión con el Dique Exterior, donde está previsto invertir más de 22 millones de euros.

Además de la adquisición de equipamiento de automatización para control fronterizo y diversas actuaciones de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, como las Instalaciones Fotovoltaicas para el autoconsumo y la Instalación de OPS, un sistema que permitirá a los buques atracados conectar con la red eléctrica del puerto.

"Llevamos seis años trabajando y continuaremos haciéndolo a lo largo de la legislatura: avanzando e impulsando proyectos que mejoren estas infraestructuras y, con ellas, la vida de todos los ciudadanos de Almería y del resto de la región", ha aseverado el ministro, que ayer visitó las obras de la línea de alta velocidad entre Almería y Murcia, donde se están invirtiendo 3.500 millones de euros, y que permitirá integrar a la provincia en el Corredor Mediterráneo.