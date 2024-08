La aerolínea de bajo coste húngara Wizzair ha puesto en marcha una promoción única en el sector aéreo con la que permitirá viajar sin límites a un precio máximo de 9,99 euros el vuelo durante 12 meses si se adquiere su suscripción anual, que tiene un coste de 499 euros. Para testear el mercado y dado el carácter promocional de la acción, la compañía pondrá a la venta 10.000 suscripciones en esta primera fase.

La compañía aérea magiar, que principalmente opera en el Este de Europa aunque también cuenta con presencia en varios aeropuertos españoles, busca así dar a conocer su membresía 'All you can fly' (todo lo que puedas volar) con un precio promocional que a partir del 16 de agosto pasará a costar 599 euros al año.

Este programa de fidelización busca atraer a los más viajeros ofreciendo una tarifa única disponible para todos sus vuelos internacionales. Esta tarifa no incluye equipaje de mano ni facturado, pero sí se puede viajar con una bolsa o artículo personal de dimensiones máximas de 40 x 30 x 20 centímetros. Si los viajeros quieren añadir maletas o servicios adicionales, tendrán que adquirirlos una vez reservado el viaje.

Una vez pagada la suscripción Wizz All You Can Fly, los viajeros podrán comenzar a reservar sus vuelos de inmediato, y estará disponible para cualquier avión de la compañía a partir de septiembre. En caso de que no se presenten o pierdan tres vuelos, la compañía se reserva el derecho de cancelar la membresía con efecto inmediato y sin opción a reembolso.

Wizzair permite reservar más de un vuelo al día hasta en tres ocasiones a lo largo de esos doce meses, y también facilita que se compren dos asientos individuales sin obligación de que sean de ida y vuelta. Sin embargo, no permite modificar ni cambiar las reservas, obligando a adquirir una nueva por otros 9,99 euros. La suscripción puede cancelarse durante los primeros 14 días y se puede adquirir en la web de la aerolínea.

Este producto se suma a sus suscripciones 'Wizz Multipass', un modelo destinado a gente que viaja con mucha asiduidad con el que ofrece un vuelo internacional cada 30 días desde varios países europeos a precios que oscilan entre los 35 y 65 euros al mes.

Esta tarifa, a abonar durante un mínimo de 12 meses, permite viajar una vez al mes gratis siempre que se reserve con un mínimo de 5 días, y está disponible en Albania, Austria, Bulgaria, Chipre, Hungría, Italia (incluidos vuelos nacionales), Polonia, Rumanía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Además, se puede completar incluyendo una maleta de hasta 20kg, prioridad en el acceso al avión o ambas opciones.

Con estas tarifas recurrentes, Wizzair busca atraer a aquellos viajeros que quieran evitarse la incertidumbre de los precios, de modo que pueden acceder al vuelo que seleccionen a un precio único, independientemente de la ruta a realizar.