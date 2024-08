Castellón, Cuidad Real y ahora Huelva: la nefasta inversión en los 'aeropuertos fantasma deja pérdidas millonarias

España alberga 46 aeropuertos entre las instalaciones peninsulares e insulares, siendo uno de los países del mundo con mayor número de aeropuertos. De este medio centenar, tan solo 14 supera los 3 millones de pasajeros, y solo 7 se encuentra por encima de la cifra de 10 millones. A saber: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife, según los datos de 2023 ofrecido por el portal estadístico internacional Statista.es.

Así, los aeropuertos con mayor afluencia se encuentran en zonas de costa, incluidos los ubicados en los archipiélagos de Canarias y baleares y a excepción de Adolfo Suárez-Barajas, en la capital española, y Josep Tarradellas El-Prat, en la ciudad Condal.

Por el contrario, 24 aeropuertos españoles no llegan ni al millón de pasajeros anuales y de estos, 12 no llegan ni a los 100.00, lo que implica unas pérdidas millonarias para Aena. La cantidad de 'aeropuertos fantasmas' que existen en España es fruto de inversiones descontroladas y sin objetivos fijos en la 'España vaciada', todas aquellas zonas rurales sobre todo del interior de la península afectadas por el éxodo rural. Sin embargo, ni si quieras con la construcción de aeropuertos en zonas tan descabelladas como Burgos, Ciudad Real, Huesca y Córdoba, entre otros, ha resucitado la situación socioeconómica de las zonas más deshabitadas.

A esta lista se suma ahora el próximo aeródromo que se construirá en Andalucía, el de Huelva. La provincia era la única de toda la región en carecer de estas instalaciones, y aunque es un proyecto de hace más de 20 años hace tan solo unos días se enfrentaba a un cambio administrativo desde el Gobierno Central a la Junta de Andalucía, lo que permite agilizar los trámites pertinentes.

Inversiones constantes en mejoras

Burgos, Ciudad Real, Huesca y Córdoba no son los únicos 'aeropuertos fantasmas' de España, a ellos se suman también el de Lérida, Albacete, León, Logroño y Salamanca, algunos de ellos 'abandonados' a usos militares.

No obstante, estos no son los únicos que generan pérdidas para Aena, la sociedad que gestiona la gran mayoría de los aeropuertos españoles, puesto que otros, como por ejemplo el de San Sebastián (casi 500.00 pasajero anuales), tienen datos de afluencia aceptables, pero no lo suficiente como para compensar la inversión en mejoras que se realiza de manera anual.

En este último caso, el aeropuerto vasco se estima que factura entre 4 y 5 millones de euros, que no llega a cubrir los alrededor de 15 millones de inversiones anuales.

Otro de los ejemplos más conocidos de entre los 'aeropuertos fantasmas' de España es el de Castellón, inaugurado en 2011 tras una enorme inversión de 150 millones de euros. Un aeropuerto polémico desde el principio ya que abrió sus puertas sin tener permiso para navegación aérea y sin rutas ni aviones establecidos, y no fue hasta 2025 que comenzó coger vuelos.

Aena anuncia incentivos por nuevas rutas

El pasado 30 de enero, Aena anunciaba la aprobación de un plan de incentivos de tres años que incluirá a los 32 aeropuertos que tuvieron menos de tres millones de pasajeros este 2023. Asimismo, el Consejo de Administración del operador aeroportuario prolongará los incentivos por la apertura de rutas a nuevos destinos en el resto de aeropuertos, así como estimular el crecimiento de las rutas con Asia.

Las aerolíneas también se verán beneficiadas por el plan de incentivos. Las compañías aéreas estarán exentas de pagar la tarifa por pasajero de todos los viajeros adicionales a los de 2023 durante tres años consecutivos. Además, recibirán bonificaciones por operar durante temporada baja en los aeropuertos estacionales de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, "en los días valle en los aeropuertos del archipiélago canario y por los pasajeros que realizan una conexión", según explica la nota de prensa de Aena.

Las compañías aéreas también podrán contar con la subvención de 45 millones de euros del Gobierno para cubrir los gastos que tuvieron que asumir para adaptar las instalaciones a las necesidades de la pandemia del COVID-19.

Los incentivos serán aplicados sobre las tarifas aprobadas este 2024. Los precios serán inferiores a los de 2019, una vez se actualicen a 40 céntimos por pasajero (26 céntimos en el caso de las Islas Canarias) y el Consejo de Ministros apruebe el índice P (+3,5%). Aena apunta que desde 2015 sus tarifas han bajado nominalmente un 11%, mientras, en el mismo periodo, la inflación ha sido del 21%. Por lo que, en términos reales, las tarifas han bajado un 32% entre 2015 y 2023.

Huelva Cristóbal-Colón

El grupo inversor privado detrás del proyecto del aeropuerto Cristobal Colón de Huelva ha confirmado que este se construirá, como ya se había anunciado en el pasado, en la localidad de Gibraleón, en un terreno colindante con el termino municipal de Cartaya (en el que se encuentra parte del mismo).

Dicho grupo está liderado por la sociedad Huelva Desarrollo y Proyecto en la que se encuadran el Grupo Lyncis, la Fundación Caja Ruralk dekl Sur, Avoris (Grupo Barceló, que entró en esta sociedad con un 5 por ciento de participación accionarial coincidiendo con el anuncio), y Grupo AZVI.

Este proyecto lleva cerca de 20 años en desarrollo, y según se señaló en la presentación, acaba de perder la categoría de interés general, lo que técnicamente hace más sencillo el proceso de aprobación según comentó la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. Con este cambio el dicho proceso pasa de depender del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la Junta de Andalucía.

El aeropuerto contará con una pista de 2.700 metros de longitud y según se informó, tendrá un centro logístico (se espera sea clave para la exportación de productos agrícolas de la provincia), y un centro de investigación para el hidrógeno verde.