Alberto Camarero (UPM): "Apostar solo por la electrificación es inasumible. Hay que mantener otra serie de combustibles"

El sector del transporte y la movilidad juega un papel fundamental en la transición energética. Y no es para menos, se trata de la industria que más emisiones de CO2 emite a las atmósfera, muy por encima de la industria y la electricidad. Además, su contribución aumenta cada año un 3%, posicionando al país cada vez más lejos de los objetivos marcados tanto por España como por la Unión Europea.

Los retos que tiene por delante en sector han marcado el debate de la VI edición del Foro Corell, este año bajo el lema Transición energética y realidad industrial. Durante la celebración del evento se ha presentado la nueva edición del Índice OTEM de la mano de Alberto Camarero, profesor de la UPM. Camarero se ha mostrado muy duro con la situación que atraviesa el sector: "Si analizamos los años anteriores estamos evolucionando, pero la realidad es que no estamos cumpliendo los objetivos".

Para poder cumplir las metas impuestas, el profesor de la UPM ha planteado dos escenarios, uno que pasa por apostar por la electrificación masiva y otro mixto. "Creo que la electrificación es una vía pero no debe ser la única vía. Con un 72% de electrificación las emisiones bajarían mucho y cumpliríamos los objetivos, pero estamos hablando de una inversión de casi billón y medio de euros, lo que es una verdadera salvajada", ha explicado.

Camarero se decanta por un escenario mixto "que no sea centrarnos solo en electrificación y demos cabida al hidrógeno. Con un 32% de eléctricos, un 40% de gasolina, un 10% aproximadamente de diésel, un 6% de hidrógeno, también se rebajan verdaderamente las emisiones, también cumpliríamos, el número de coches se reduce a 12 millones. Estaríamos hablando de la mitad de la inversión, unos 800.000 millones".

El evento ha contado también con la participación de Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que a pesar de reconocer que los objetivos son "muy ambiciosos", en el sector transporte ganan especial relevancia. "No debemos olvidar que el sector del transporte es uno de los que más contribuye a las emisiones y sin duda es uno de los que menos hemos conseguido reducir las emisiones", ha denunciado.

Según datos del secretario de Movilidad Sostenible, el sector ha transportado solo en la logística, en el almacenamiento y en el transporte de mercancías más de 2.146 toneladas. "Estamos hablando de un sector que en el campo de la logística da empleo a 688.000 personas y que tiene 159.723 empresas. En el almacenamiento y en el transporte podemos estar hablando de más de 986.000 empleos y de cerca de 210.000 empresas", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Corell, Marcos Basante, se muestra reacio a lograr los objetivos marcados para los próximos años. " Ya estamos en el año 2024 y la famosa cifra del 2030 está a la vuelta de la esquina y nosotros la verdad lo vemos con bastante incertidumbre y con bastante problemática", ha apuntado.

Para Basante esto no es un problema, es un reto. "Estamos viviendo en estos momentos una situación de reto, no me gusta hablar de problemas, sino de retos. Con la consecución de este foro queremos dar voz a todos los sectores y ampliar un poco la realidad con la que vamos a jugar en los próximos años", ha explicado.

Durante el evento también se ha presentado el estudio Emisiones y energía del sector transporte, por parte de Joaquín Juan-Dalac, socio de Think & Move. Su intervención ha puesto el punto de optimismo a la jornada. Pese a que todavía queda mucho camino por recorrer, Juan-Dalac ha recordado "que España a penas representa el 1% de las emisiones globales y la senda que se observa, junto al resto de países Miembro de la Unión Europea, es decreciente".