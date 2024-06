Los empresarios valencianos alertan de "las olas populistas" que demonizan al turismo

La XI Jornada de Turismo de Benidorm que organiza la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) junto a las principales patronales del sector en la Comunidad Valenciana se ha convertido esta mañana en un acto de reivindicación de un sector que ve como con preocupación el incremento de las limitaciones a su actividad.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, expuso esa percepción de los de los empresarios durante su discurso. "Una cosa es ordenar, poner reglas del juego claras y compatibilizar la vida de los ciudadanos con nuestros visitantes y, otra muy diferente es prohibir y demonizar, dejándose llevar por olas populistas y de la cultura del 'no'", remarcó.

"Atacar al sector y, con ello, disuadir de la llegada de nuestros visitantes, sería hacernos un flaco favor como país y como sociedad. Entre todos debemos dignificar a los oficios y profesionales del turismo y agradecer que nuestros turistas hayan escogido España y la Comunidad Valenciana como su destino", aseguró el empresario valenciano. De hecho, Boluda ha sido una de las pocas voces críticas con los anuncios de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de suspender las licencias de apartamentos turísticos y prohibir los megacruceros en la ciudad.

"Seamos sensatos, potenciemos también el resto de sectores, especialmente nuestra industria, pero no en detrimento del principal motor de nuestra economía, nuestro "petróleo" o "gallina de los huevos" de oro, el turismo", explicó. Para Boluda, "no hay ciudadano de la Comunidad Valenciana y de España, que no se beneficie de una forma u otra del turismo".

Diversificación y sostenibilidad

En el encuentro también participó María Zarraluqui, vicepresidenta de Desarrollo Global de Meliá Hotels International, empresa con más de 400 hoteles en todo el mundo. Zarraluqui ha destacado la importancia de lograr un turismo sostenible, competitivo y de mayor calidad.

"El sol y playa es necesario y positivo, pero no suficiente, hay que complementarlo con otras ofertas o propuestas de valor añadido, como el bienestar, la gastronomía, el ocio, el deporte, la 'exploración' de los destinos y la sostenibilidad. Cuando hablamos de un modelo turístico de mayor calidad no solo debemos tener en cuenta la reconversión de hoteles, sino también que todo ello esté englobado dentro de una sólida estrategia que gire en torno a unas marcas, una propuesta de valor, una personalización vía canales propios, por programas de fidelidad, etc", ha señalado.

Óscar Perelli, director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur, abogó por combinar la maximización de su contribución económica con el bienestar de las sociedades locales de los destinos. Se trata, en su opinión, de "un desafío que requiere más que nunca la gestión integral de los destinos con la máxima prioridad política".

Según una encuesta durante el propio encuentro, el 89% de los asistentes cree que la evolución del sector será mejor en 2024 que en 2023. En cuanto a los principales retos, la formación, atracción y retención de talento y la competencia con los nuevos modelos de negocios turísticos fueron los más destacados por los empresarios. En cuanto a las políticas necesarios, los empresarios han opinado que se debe priorizar reducción de la burocracia y agilidad administrativa.