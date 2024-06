Ofertas de Vueling desde 8 euros: vuelos baratos desde Madrid, Barcelona y otras 50 ciudades

Quienes aún no han planificado sus vacaciones de verano lo tienen difícil, pero no imposible. La cercanía respecto a los meses de julio y agosto provoca que las pocas reservas libres aumenten de precio, convirtiendo la tarea en una especie de contrarreloj. No obstante, existen herramientas que pueden servir de ayuda.

Una herramienta no tan conocida es Vueling Outlet, una web específica de la aerolínea de bajo coste Vueling para aquellos clientes que prefieren priorizar el precio al destino. Esta página aparentemente recopila los pasajes de avión con precios más económicos. Cumple la labor de un comparador de vuelos al uso, solo que únicamente con aviones de la compañía.

La principal diferencia respecto a otras webs similares es que en lugar de mostrar los horarios a partir de la búsqueda de un destino y una fecha, muestra directamente los destinos y las fechas más económicas a las que viajar. Es decir, no es recomendable para aquellos que tienen fecha y destino fijado, sino que es apta para quienes sencillamente quieren viajar a un precio económico, independientemente de la fecha o el destino.

De esta manera, si nos encontramos en Madrid, se pueden encontrar actualmente (hasta que se agoten) vuelos a Barcelona desde 15,45 euros (por ejemplo, el 8 de agosto) o a Ibiza por 18,72 euros (por ejemplo, el 21 de agosto).

En cambio, si nos situamos en Valencia, es posible encontrar vuelos tanto a Mallorca (por 8,86 euros) o a Bilbao (por 17,26 euros) el 25 de julio. Todo depende del lugar desde el que queramos volar y de sus conexiones.

En total, se pueden encontrar ofertas desde todas estas ciudades:

A Coruña

Alicante

Ámsterdam

Asturias

Barcelona

Bari

Berlín

Bilbao

Birmingham

Bolonia

Bruselas

Copenhague

Dublín

Dubrovnik

Düsseldorf

Estocolmo

Faro

Florencia

Ginebra

Gran Canaria

Granada

Hamburgo

Ibiza

Jerez

Lisboa

Londres

Lyon

Madrid

Málaga

Mallorca

Mánchester

Marsella

Menorca

Milán

Múnich

Niza

Oporto

Oslo

París

Praga

Reus

Roma

Santander

Santiago

Sevilla

Stuttgart

Tánger

Tenerife

Valladolid

Vigo

Zúrich