David Riba (Federatur): "En Cataluña hay muchos más pisos vacíos que pisos turísticos"

En Cataluña, los dueños de apartamentos turísticos están pendientes de la formación del Govern. El próximo ejecutivo autonómico deberá decidir si mantiene la regulación de los pisos turísticos aprobada el año pasado por ERC, que de seguir vigente revisaría a la baja las 100.000 licencias activas en la comunidad. El presidente de Federatur, David Riba, desmiente los mitos en torno a los propietarios --la mayoría de activos son segundas residencias de titulares que solo poseen un apartamento-- y desvincula a su sector de los problemas de acceso a la vivienda.

¿Se sienten el chivo expiatorio de la regulación de la vivienda?

Así nos sentimos. La normativa de ERC se aprobó sin ningún tipo de estudio ni de consenso político. Se usó el decreto ley, pensado como instrumento legal para situaciones de emergencia, cuando la falta de vivienda es evidente que existe pero que no depende de nosotros. Lo que se ha hecho no se ha hecho bien y tendrá sus consecuencias.

Ha habido elecciones en Cataluña. ¿Confía que el nuevo escenario político ayude a revertir el decreto de 2023?

El Govern que salga espero que tome las decisiones en base a conocimiento en vez de opinión. Lo que pedimos es que haya un estudio económico, social y humanístico a fondo sobre nuestro sector y que las decisiones se tomen en base a este estudio.

¿Cree que estas medidas se han tomado al dictado de los hoteleros?

No. Pienso que ya les va bien porque representamos una competencia en determinado tipo de alojamiento, pero no pienso que estén detrás del decreto. Sí nos consta que el Govern ha tenido mucha presión de los hoteleros y nos consta también que ha tenido presión de municipios gobernados por políticos cercanos a los hoteleros.

En alguna ocasión ha advertido que si se eliminan pisos turísticos se podrían perder grandes eventos como el Mobile World Congress.

Esto sería en el caso de Barcelona. Pero es que hay muchos municipios que tienen como actividad principal el turismo y que no podrán renovar o ceder las licencias sin un plan urbanístico. El decreto es perverso porque viene a decir que si un municipio quiere conservar las licencias existentes debe elaborar un plan urbanístico que justifique que le sobra vivienda como para dedicarla a esta actividad. Aparte de que las licencias serán provisionales durante cinco años. En nuestro sector invierte gente que busca un retorno a largo plazo. Todo esto nos aboca a un modelo muy precario tanto para propietarios, municipios como a los propios clientes, que quieren ir a un alojamiento que esté garantizado y sea estable.

En ocasiones se vincula a los pisos turísticos con el incivismo.

El incivismo no lo crean los pisos turísticos, sino los propios usuarios, que pueden alojarse en un cámping, un hotel o un apartamento. Para evitar a los usuarios incívico necesitamos que haya productos de calidad. Muchas veces el incivismo está vinculado a una oferta ilegal en que nosotros somos los primeros afectados. De salir adelante la legislación de la Generalitat nos abocará aún más a la precariedad y la baja calidad.

De acuerdo con sus cifras, de 100.000 pisos turísticos en Cataluña, el 80% pertenece a un único propietario.

Sí. Además, el 70% corresponde a segundas residencias. El Govern no ha hecho bien las cosas. Nosotros hemos presentado un estudio donde mostramos las diferentes realidades del territorio. Un estudio pagado por nosotros que la Generalitat no ha sido capaz de elaborar.

Las autonomías tienen competencias exclusivas en turismo, por lo que cada una ha legislado esta materia a su manera. ¿La solución sería sentarse a nivel nacional?

No porque las realidades son diferentes. La opción de un apartamento turístico cada vez es más escogida. Que los propietarios de una vivienda quieran destinarla a esta actividad me parece lícito. Si falta vivienda se debe a un asunto radicalmente diferente que debe solucionar la Administración sin afectar por entero a un sector económico.

¿Qué debería hacerse?

El problema es por qué un propietario no quiere alquilar su piso durante siete años. ¿Lo hace solo por rentabilidad o también por seguridad jurídica? La gente con la que hablo me explica que es por seguridad jurídica porque si se encuentra con una persona vulnerable que deja de pagar acaba en el juzgado. Esto sucede en el día a día. Se están sacando los pisos del mercado, se están poniendo a la venta. En Cataluña hay muchos más pisos vacíos que pisos turísticos. La Administración debería dejarse de titulares que quedan muy bien pero que no solucionan nada. Tenemos un problema de vivienda porque el mercado de alquiler no está funcionando bien.