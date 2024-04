Ryanair, Lufthansa y British Airways, las aerolíneas más contaminantes de Europa

Ryanair fue la aerolínea más contaminante del mundo en 2023 por tercer año consecutivo con 15 toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas a lo largo del año, según un estudio de emisiones elaborado por Transport & Environment (T&E), seguida de Lufthansa y British Airways, quienes mantuvieron sus niveles de emisiones por debajo de los de antes de la pandemia.

Sin embargo, Ryanair alcanzó el nivel de emisiones más alto de su historia, superando en un 23% los niveles de 2019. Ocurre igual con otras 'low cost' europeas, como Wizz Air, cuyas toneladas de CO2 generadas en 2023 fueron un 40% más altas que las de 2019.

Y es que las 'low cost' acaparan cada vez una mayor cuota de mercado. Si en 2019 uno de cada cinco vuelos en Europa estaba operados por Ryanair, Wizz Air o easyJet, en 2023 la proporción ha aumentado a uno de cada cuatro.

El director de Aviación de T&E, Jo Dardenne, señala que el modelo de negocio de bajo coste está "impulsando un crecimiento insostenible", un ritmo que la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) no podrá seguir.

No obstante, a pesar de este crecimiento de las 'low cost', las compañías tradicionales y de terceros países son responsables del 42,2% de las emisiones porque vuelan a larga distancia.

"Volar es demasiado barato", destaca Dardenne, que pide que se ponga fin a "esta absurda situación en la que un pasajero paga más por su café en el aeropuerto que algunas compañías por sus emisiones".

Airbus lamenta la crisis de seguridad en Boeing

El presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, ha lamentado la crisis de seguridad en Boeing por los fallos de 737 MAX 9 tras el incidente con Alaska Airlines en enero, añadiendo que "no es beneficioso para nadie".

"Las personas normales cuando van a subir a un avión no van a distinguir si es un Boeing o es un Airbus y, por lo tanto, eso no nos viene bien a nadie, ni a las compañías ni a la industria en general", ha argumentado durante su intervención en el foro 'Wake Up! Spain' de 'El Español'.

Para Rojas, 2023 ha sido "un éxito", destacando como "producto estrella" el modelo A320, que acumula 1.675 pedidos en total. También ha señalado los más de 300 pedidos del A350 el año pasado, "un éxito también para esa gama de aviones, de doble pasillo".

Sobre la actualidad del sector, el responsable de Airbus ha celebrado la recuperación de la industria de la aviación, ya que las cifras de vuelos actuales son superiores a antes de la pandemia de Covid-19, refiriéndose tanto a las operaciones domesticas como internacionales.

De cara a 2024, Rojas ha recordado el objetivo de entregar en torno a 800 aviones, que serían 65 aeronaves más que las enviadas el año anterior. "Todos los modelos que tenemos en cartera van a incrementar su producción, que terminará en su punto máximo en 2026", ha añadido.

Además, el fabricante europeo también prevé alcanzar un resultado neto de explotación (Ebit) ajustado de entre 6.500 millones y 7.000 millones de euros y un flujo de caja de unos 4.000 millones de euros.