Aena recibe ofertas de 21 empresas para su megacontrato de 'rent a car'

Aena ha recibido ofertas de 21 empresas para explotar la línea de negocio del alquiler de vehículos. Este concurso cuenta con 21.700 plazas para vehículos de alquiler sin conductor y se estima que el volumen de negocio para el periodo de duración de los nuevos contratos (de cinco a siete años) supera los 10.000 millones de euros.

Este megacontrato incluye plazas en 38 aeropuertos de la red de Aena en España, al tiempo que el gestor aeroportuario ha incrementado el número de licencias, hasta alcanzar las 218 (48 más que en la actualidad).

Además, se incluyen contratos para desarrollar la actividad de alquiler de vehículos sin conductor en las terminales de aviación corporativa de los principales aeropuertos (Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Ibiza, Palma de Mallorca y Málaga-Costa del Sol).

El nuevo contrato de alquiler de vehículos sin conductor del gestor aeroportuario contempla que los operadores cumplan con un porcentaje de vehículos eléctricos en sus flotas. De hecho, Aena prioriza este porcentaje como un criterio decisivo en caso de empate de las ofertas, teniendo en cuenta el número de vehículos con distintivo ambiental etiqueta CERO y ECO, así como el número de vehículos adaptados y accesibles para persona con movilidad reducida.

En total, 21 empresas han presentado ofertas, y destacan ya no solo los líderes a nivel internacional, sino también empresas locales. Autotransporte Turístico Español, Avis, Record-Go, Paylesscar, Europcar, Centauro Rent a Car, Hertz, Cicar, Anibal y German, Proa, OK Mobility, Auto Reisen, Autos Cabrera Medina, OK Mobility Islas Canarias, Complementos del Automóvil, Record Go Canarias, Autos Bamir, Sicily By Car, Topcar, Goldcar y Sixt. La adjudicación será aprobada por el consejo de administración de Aena este mismo mes de abril y el contrato empezará el próximo mes de noviembre.

Ahora se abre una etapa de solicitud de plazas por parte de las empresas, en función del ranking obtenido por sus ofertas, que determinará el resultado económico definitivo del concurso.

Otra de las diferencias del nuevo contrato de alquiler de vehículos de Aena es que se han eliminado los lotes cerrados de plazas, por lo que las empresas pueden solicitar solo las deseadas.

Desde la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ya alertaron el pasado mes de marzo que el nuevo contrato de Aena genere un alza en los costes. Una decisión que impactará en el precio de los alquileres y que repercutirá en el usuario final.

La línea de negocio del alquiler de vehículos es la tercera en volumen de ingresos comerciales para Aena, por detrás del Duty Free y Restauración, y genera unas ventas de 1.200 millones de euros anuales para los operadores.