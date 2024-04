La presión de los pisos turísticos llega a Salamanca: el Ayuntamiento prepara una ordenanza para regularlos

Tras las críticas del Grupo Socialista por la "proliferación" de estas viviendas García Carbayo ha reseñado que las quejas de los vecinos tramitadas por el consistorio "normalmente son por ruidos" sin precisar si llegan desde pisos turísticos u otros "que no tengan esa condición".

No obstante, García Carbayo ha avanzado que el Ejecutivo municipal está "trabajando" en el borrador de una ordenanza que "está muy avanzado" y que se presentará "probablemente dentro de este mismo mes".

"Creo que esa regulación se está haciendo cada vez más necesaria y tiene que ir lógicamente en la línea también de las actuaciones que están realizando otras administraciones, como por ejemplo la Junta de Castilla y León, para que el desarrollo de los pisos turísticos sea conforme con las necesidades de la ciudad", ha indicado antes de recordar que el Plan General ya contempla que este tipo de viviendas tienen que estar en plantas bajas o primeros pisos.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca había anunciado que presentará en el pleno de mañana viernes "una batería de medidas" en la que plantean "soluciones" ante "la proliferación descontrolada de pisos turísticos", para lo que pedirá una regulación específica mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

La formación socialista incidía en que "Salamanca se enfrenta a la problemática de la turistificación y gentrificación de determinados barrios de la ciudad", lo que califica como "un problema cronificado" después de que "el Ayuntamiento lleva mirando para otro lado muchos años".

La regulación de los pisos turísticos y solucionar los problemas de vivienda son "dos de los ejes principales" que defiende el Grupo Municipal Socialista. "La actividad turística supone un importante motor económico para la ciudad de Salamanca y para la generación de empleo, pero el turismo debe ser sostenible, por eso reclamamos un modelo de ciudad y de desarrollo turístico que genere convivencia y no más conflictos", explicó el portavoz socialista José Luis Mateos.

Según el Registro de Vivienda de Uso Turístico de Castilla y León, ha añadido, Salamanca tiene 430 pisos turísticos, que suman en total más de 2.000 plazas y 70 apartamentos turísticos, que suponen más de 1.200 plazas, pero desde el PSOE "se teme que la cifra se duplique teniendo en cuenta los que se encuentran en situación irregular y no declarada". Para el PSOE salmantino, este fenómeno "no se está ciñendo únicamente al centro histórico, sino que barrios como Garrido, Labradores o el Oeste están viendo incrementado el número de viviendas para este fin".

"En los últimos años el número de pisos turísticos en Salamanca se ha multiplicado por cinco, solo en el año 2023 más de medio centenar de expedientes para la construcción de pisos turísticos han pasado por la Comisión de Fomento y Patrimonio", añadió.

Sobre este mismo asunto, el concejal socialista José María Collados lamentado que hay una serie de condiciones que establece el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca que "no se están cumpliendo". "No puede situarse ningún otro uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por viviendas, pero encontramos registrados apartamentos turísticos en edificios residenciales en la tercera o sexta planta", c